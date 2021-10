Al via il corso di formazione Sant'Anna per 34 dipendenti della Casa Cardinale Maffi Onlus

Investire sulle persone che lavorano in contesti complessi come quelli che si prendono cura dei più fragili. Si è aperto in presenza mercoledì 20 ottobre, presso la biblioteca dei Cappuccini a Pisa, il corso di formazione coordinato dall’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna, rivolto a 34 dipendenti della Casa Cardinale Maffi Onlus.

I servizi territoriali di comunità rappresentano un contesto molto complesso di assistenza, dove attori di varia natura cooperano per rispondere in maniera dinamica, coordinata e di qualità ai bisogni sociali e sanitari. Le organizzazioni che operano sui territori hanno quindi bisogno di innovarsi, non soltanto da un punto di vista sanitario, ma anche organizzativo e gestionale, investendo sulla formazione manageriale degli operatori. La pandemia da Covid-19 ha evidenziato ancora di più come l’organizzazione dei servizi territoriali e l’integrazione con l’intera filiera di cura (in termini sanitari, ma soprattutto sociali e sociosanitari) possono fare la differenza nella presa in carico e nella garanzia delle risposte alle necessità della cura sanitaria e assistenziale.

Con queste premesse è dunque iniziato il corso di formazione per il 'middle management' delle strutture residenziali della Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus. Alla giornata di apertura hanno partecipato l’assessore al sociale della Regione Toscana, Serena Spinelli; il presidente della Fondazione Maffi, Franco Falorni; il direttore dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna, Andrea Piccaluga, la responsabile scientifica del corso e assistente di ricerca del Laboratorio Management e Sanità, Sara Barsanti; il direttore generale della Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus, Massimo Rapezzi, la direttrice socio sanitaria, Antonia Peroni.

Il corso è strutturato in 7 moduli formativi, per un totale di 11 giornate di aula e 150 ore di lezione (di cui 84 in aula) prevede la partecipazione di 34 dipendenti con estrazioni e con ruoli differenti. Questa eterogeneità è un valore che contribuirà alla discussione in aula, nonché al necessario passaggio di informazioni e conoscenza nella struttura gerarchica e alla definizione del disegno del percorso di cura. Il percorso contribuirà inoltre a una maggiore integrazione del personale e alla possibilità di definire miglioramenti e innovazioni, in maniera congiunta. Obiettivo generale del corso - sottolineano i promotori - è dunque creare tra i responsabili di strutture residenziali e operatori della Fondazione Casa Cardinale Maffi, una cultura manageriale condivisa, nonché una comunità di pratica, attraverso un linguaggio comune e un riconoscimento degli strumenti, degli attori e della rete tra i diversi livelli necessari al governo delle strutture e dei percorsi assistenziali.