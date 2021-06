Università: al via il corso di orientamento della Scuola Superiore Sant'Anna

Primo contatto con il mondo della formazione universitaria: inizia martedì 29 giugno il corso di orientamento organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna nell’ambito della federazione delle Scuole Universitarie Superiori (composta da Scuola Normale Superiore e Scuola Universitaria Superiore Iuss Pavia), al quale partecipano un totale di 103 tra studentesse e studenti provenienti da tutte le regioni d’Italia. Il corso si svolge in modalità online, offrendo un 'assaggio' dei corsi universitari e delle prospettive professionali che si aprono nei diversi settori della conoscenza.

Le allieve e gli allievi sono stati selezionati nei mesi scorsi tra coloro che hanno concluso il quarto anno di scuola superiore ai quali viene offerta un’esperienza in certa misura unica, potendo interagire e dialogare con docenti, ricercatrici e ricercatori delle tre Scuole Universitarie Superiori federate, ma anche con neo laureate e neo laureati che hanno iniziato promettenti carriere professionali nonché con allieve e allievi delle tre Scuole.

Il corso di orientamento della Scuola Superiore Sant’Anna che si apre martedì 29 giugno e che si conclude giovedì primo luglio fa seguito al corso già svolto e organizzato dalla Scuola Normale Superiore da martedì 22 a giovedì 24 giugno, mentre da martedì 6 a giovedì 8 luglio si tiene quello organizzato dalla Scuola Universitaria Superiore Iuss Pavia, con la partecipazione di circa 100 tra studentesse e studenti per ciascuna sessione.

Per il corso della Scuola Superiore Sant’Anna, martedì 29 giugno, dopo i saluti istituzionali dei tre rettori - Sabina Nuti (Scuola Superiore Sant’Anna), Luigi Ambrosio (Scuola Normale Superiore), Riccardo Pietrabissa (Scuola Universitaria Superiore Iuss Pavia) - è in programma la lezione di Luca Sebastiani, docente di Arboricoltura generale e Coltivazioni arboree della Scuola Superiore Sant'Anna, per affrontare temi come cambiamenti climatici, inquinamento e produzione di cibo. A questa lezione seguono laboratori, incontri con neo laureate e neo laureati, lezioni, confronti con allieve e allievi.

Da segnalare, tra i numerosi appuntamenti, la tavola rotonda in programma per mercoledì 30 giugno alle ore 9.00 sul tema 'Il mondo dopo (?) il Covid', e che vede la partecipazione dei docenti Francesco Strazzari (Scienza Politica, Scuola Superiore Sant’Anna), Alberto Monti (Diritto, Scuola Universitaria Superiore Iuss Pavia), Donatella Della Porta (Scienza Politica, Scuola Normale, Scuola Normale Superiore), con il coordinamento di Maria Chiara Carrozza, docente di Bioingegneria industriale della Scuola Superiore Sant’Anna e, da aprile, presidente del CNR.

Alcuni incontri possono essere visibili in maniera pubblica, anche alle non iscritte e ai non iscritti al corso di orientamento, sul canale YouTube della Scuola Superiore Sant’Anna. Gli eventi pubblici del corso di orientamento della Scuola Sant’Anna sono previsti per le seguenti date: