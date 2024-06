Si è conclusa sabato 8 giugno presso il Laboratorio di Biologia della Scuola Normale Superiore la settimana di orientamento offerta ai primi dieci classificati delle recenti Olimpiadi di Biologia. Gli studenti (sette ragazzi e tre ragazze) provenivano dalle scuole secondarie di tutta Italia, tutti tra i 17 e i 18 anni e sono risultati i migliori della fase nazionale che si è svolta ad Assisi dal 10 al 12 maggio, con un centinaio di partecipanti.

I primi quattro classificati costituiranno la squadra che rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi Internazionali di Biologia (IBO- International Biology Olympiad), che si terranno dal 7 al 14 luglio ad Astana in Kazakhstan, squadra capitanata dalla professoressa Isabella Marini, presidente dell’Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali (ANISN).

Biologia Molecolare, Neurofisiologia, Bioinformatica, Biochimica e Biostatistica sono state le tematiche di punta della settimana di orientamento ed approfondimento organizzata dal professor Federico Cremisi con il coinvolgimento anche delle strutture del Laboratorio NEST in piazza San Silvestro. I ragazzi hanno lavorato al fianco di docenti e ricercatori partecipando sia ad attività seminariali che sperimentali, con i gruppi anche dei professori Raimondi e Pizzorusso; hanno contribuito alle attività anche i dottorandi Pasquale Miglionico e Mariastella Cascone, ex-Olimpionici ed Alumni ANISN.

Le Olimpiadi, organizzate dall’ANISN in collaborazione col Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito delle iniziative per la valorizzazione delle eccellenze, comprendono varie fasi a partire da quella d’istituto che quest’anno ha visto la partecipazione di circa 35.000 studenti. L’evento di orientamento si inserisce in un ampio programma di iniziative, voluto dall’attuale Direzione per far conoscere la Scuola Normale a una platea sempre più ampia di studenti e studentesse delle scuole secondarie.