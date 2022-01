Università, collaborazione scientifica del Dipartimento di Fisica con il master IDIFO21

Una collaborazione scientifica nell'ambito del master, del corso di perfezionamento e della scuola nazionale IDIFO21 ("Innovazione Didattica in Fisica e Orientamento"), iniziative coordinate a livello nazionale dall'Unità di ricerca didattica in Fisica dell'Università di Udine, coordinata dalla professoressa Marisa Michelini, e alle quali aderiscono altri nove atenei. Questo quanto avviato dal Dipartimento di Fisica "Enrico Fermi" dell'Università di Pisa, che metterà a disposizione le proprie riconosciute conoscenze e competenze realizzando tre corsi, seminari e interventi per l'insegnamento della fisica destinati a insegnanti di tutta Italia. I corsi saranno tenuti dalla professoressa Marilù Chiofalo, che è anche referente per la sede pisana, e dai professori Sergio Giudici e Isidoro Ferrante.

In particolare, il master di secondo livello e il corso di perfezionamento hanno gli obiettivi di formare gli insegnanti all'innovazione didattica in fisica, con particolare riguardo alla didattica laboratoriale basata sulla ricerca didattica; di approfondire le loro competenze sugli aspetti operativi di strategie didattiche e di metodologie di analisi dati di apprendimento; di produrre innovazione nell'insegnamento scientifico, con riguardo ai temi di fisica moderna, di didattica basata sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di fisica in contesto e del laboratorio; di elaborare progettazione, preparazione dei materiali didattici, sperimentazione, monitoraggio, analisi dati di apprendimento e valutazione di interventi didattici nel settore; di mettere a punto proposte sperimentate di orientamento formativo, basate sul problem solving per l'orientamento, e di educazione alla cittadinanza.

Le lezioni si terranno da marzo 2022 a febbraio 2024 nelle sedi delle università cooperanti e attraverso la piattaforma predisposta dall'Università di Udine. Per l'ammissione le interessate/gli interessati dovranno utilizzare esclusivamente la procedura on line accedendo al sito https://uniud.esse3.cineca.it/ Home.do, con scadenza fissata al 31 gennaio.