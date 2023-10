Giornata della Didattica dell’Università, l'idea: lezioni aperte ai cittadini nelle piazze della città

Lezioni universitarie aperte alla cittadinanza nelle piazze di Pisa una sera l’anno, una sorta di Bright della didattica, e poi anche il progetto 'docenti dell’anno' promosso da alcuni dipartimenti. Sono queste alcune delle idee che saranno lanciate nella Giornata della Didattica dell’Università di Pisa che si svolge il 16 ottobre dalle 15 alle 18 nell'aula magna del Centro Congressi Le Benedettine (Piazza S. Paolo a Ripa D'Arno, 16).



“Quando parliamo di didattica non parliamo di una cosa, ma di una relazione tra persone, anzi di un insieme di relazioni, quelle su cui si fondano tutti i processi di apprendimento, dai più semplici ai più complessi - spiega il professore Giovanni Paoletti, prorettore alla Didattica dell’Università di Pisa - in questa giornata vogliamo riflettere su quello che facciamo e immaginare il futuro insieme ai nostri studenti e alle nostre studentesse, per questo l’abbiamo intitolata 'la didattica che vorrei'".

L’iniziativa rivolta a tutta la comunità universitaria sarà aperta dai saluti del rettore Riccardo Zucchi. Insieme al professore Giovanni Paoletti partecipano come relatrici le professoresse Enza Pellecchia, prorettrice per la Coesione della Comunità Universitaria e il Diritto allo Studio, e Cecilia Iannella del Teaching Learning Centre UNIPI. Nell’occasione verrà inoltre presentato il progetto del portale web tematico didatticamente e verranno premiati i vincitori del concorso fotografico Matricolandosi.

“Ogni anno all’università arrivano migliaia di nuovi iscritti, formare le nuove generazioni è una sfida e una responsabilità - conclude Paoletti - sta a noi farli proseguire nel loro percorso di crescita e di autonomia, con i tempi giusti per ognuno, con efficacia ma senza ansia, né fretta o competizione malsana”.