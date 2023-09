Egor dalla Russia, Danilo e Daria dall'Ucraina primi studenti stranieri immatricolati all'Università

Inaugurato, nella sua sede in Piazza Torricelli, il WIS! (Welcome International Students!), lo sportello dedicato agli studenti e alle studentesse con titolo di studio conseguito all’estero che si immatricolano all'Università di Pisa. I primi ad aver completato l’iscrizione per l’anno accademico 2023/2024 sono uno studente russo, Egor, che frequenterà Scienze del Turismo, e due studenti ucraini, Danilo, iscritto a Economia, e Daria, iscritta a Discipline dello spettacolo e della comunicazione. All’evento di inaugurazione erano presenti il prorettore per la Cooperazione e le relazioni internazionali, Giovanni Federico Gronchi, il prorettore per la Didattica, Giovanni Paoletti, la responsabile dell’Ufficio per le Relazioni Internazionali, Cristina Orsini, la responsabile dell’Unità promozione internazionale, Laura Nelli, e lo staff del WIS!, Said Qasim e Selene Nannicini, con gli studenti part-time e gli studenti Ambassador dell’Ufficio Internazionale che li affiancano nell’accoglienza.

Tutti gli anni il WIS! immatricola circa 600 studenti con titolo estero, ma quest’anno la previsione è più alta, considerato che le preimmatricolazioni sul portale Universitaly per la richiesta del visto sono duplicate. Al momento 72 studenti provenienti da Kazakistan, Marocco, Russia, Ucraina e Svizzera hanno completato la propria immatricolazione. Altri 288 provenienti da Camerun, Cina, Egitto, India, Israele, Tunisia, Afghanistan e Pakistan hanno presentato domanda e sono in attesa di perfezionamento della propria domanda.

“L’arrivo di tanti studenti stranieri provenienti da paesi così lontani e diversi rappresenta un’opportunità straordinaria per tutti noi - ha commentato il professor Gronchi - la loro presenza ci darà anche l’opportunità di imparare da loro, di condividere esperienze e di scoprire le loro culture e tradizioni. Allo stesso tempo questi ragazzi e queste ragazze avranno l’occasione di studiare nel nostro Ateneo, imparando a vivere in un ambiente lontano dalla loro terra d'origine, e di comprendere e apprezzare le sfide e le opportunità che si presentano in una società sempre più interconnessa. In questo evento fa anche molto piacere osservare un'atmosfera amichevole e cordiale tra tutti questi studenti, alcuni dei quali provengono da paesi divisi da grandi tensioni politiche”.

“L’Università di Pisa fornirà tutto il supporto necessario per assicurare che la loro esperienza di studio qui sia ricca e soddisfacente, aiutandoli a inserirsi nel nostro contesto universitario - ha aggiunto il professor Paoletti - come Ateneo siamo da sempre impegnati a creare un ambiente inclusivo e accogliente, in cui la diversità viene valorizzata e diventa un fattore di crescita sia accademica che personale per tutti gli studenti, che possono condividere esperienze con colleghi che arrivano da contesti così diversificati”.

Lo sportello WIS! è attivo, online e in presenza, fino al 29 dicembre 2023 (su appuntamento dall’agenda elettronica) e sta già accogliendo molti ragazzi e ragazze provenienti prevalentemente da paesi extra-europei. Fino alla fine di ottobre si prevede un flusso di oltre 30 studenti al giorno negli orari di apertura del WIS!.