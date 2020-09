Opportunità per i laureati in ambito STEM: in arrivo la Digital Recruiting Week

Dal 21 al 25 settembre Start Hub Consulting propone una nuova Digital Recruiting Week che sarà come sempre 100% online e con una novità: questa edizione è appositamente pensata per i laureati e i laureandi delle discipline tecnico-scientifiche, con una particolare attenzione alle donne. Perché gli ingegneri e le ingegnere di domani non cercano solo un, ma il lavoro.

Come funziona la Digital Recruiting Week STEM?

Sul sito dell’evento è già possibile consultare i nomi delle aziende che aderiscono alla DRW e sarà disponibile anche il programma della settimana, che include webinar specialistici sui temi più attuali in ambito tecnico-scientifico. I contenuti saranno in continuo aggiornamento fino al 21 settembre. Tra le aziende e le business school che hanno aderito alla Digital Recruiting Week STEM si annoverano ABB, Atos, ESCP, Everis, Gruppo San Donato, Intercos group, Lavoropiù, Kelly, Know-How, PwC, Reale group, Westhouse, Saipem, Sol Group.

Sul sito web dell’evento, ogni azienda disporrà di una pagina dedicata, dove i partecipanti potranno consultare valori, mission, vision, opportunità di carriera, posizioni aperte e sottoporre la propria candidatura in caso di interesse.

Dal 21 al 25 settembre, si entra nel vivo della fiera del lavoro: un fitto calendario di appuntamenti che si possono seguire liberamente da casa (previa registrazione) e che mettono in contatto reale i partecipanti con esperti, recruiter e rappresentanti aziendali. Tanto i webinar quando le altre iniziative (consulenze, competizioni a premi, laborator) sono infatti fortemente interattivi.

Ecco un'anticipazione:

lunedì 21

ore 14 Westhouse for STEM

ore 17 Industria 4.0: il Valore del Deep Learning nel Business

martedì 22

ore 14 Intelligenza artificiale e cyber security

ore 16 Vademecum sul colloquio di lavoro

mercoledì 23

ore 11 Pick Your Job

ore 15 CV Come Valorizzarlo

ore 17 Oggi ingegnere, domani manager internazionale (ESCP)

giovedì 24 GirlZ power!

Una giornata della settimana sarà interamente dedicata alle ragazze che studiano o hanno appena concluso gli studi in discipline STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics. Le aziende partecipanti alla Digital Recruiting Week STEM si impegnano nel rispetto della Gender equality, un tema che verrà discusso e argomentato attraverso iniziative dedicate.

ore 10 SheTech: la community che supporta le donne nel settore digital e tech

ore 11 INTERCOS for STEM

ore 15 SAIPEM

venerdì 25

ore 11 Be Linked Be In for STEM

Come partecipare alla Digital Recruiting Week STEM?

Partecipare alla Digital Recruiting Week STEM è gratuito. Per iscriversi all’evento basta registrarsi sul sito dedicato, a questo indirizzo: https://www. digitalrecruitingweek.it/?csb. Partecipando gratuitamente alla Digital Recruiting Week STEM i ragazzi e le ragazze hanno la possibilità di conoscere le opportunità offerte dalle aziende che si posizionano tra le più solide nel mercato attuale, nonostante la crisi. Non solo: potranno anche entrare in contatto con realtà dapprima sconosciute, che potrebbero rivelarsi interessanti per lo sviluppo di una carriera inaspettata.