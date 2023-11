Laureandi e neolaureati incontrano il mondo del lavoro: torna il Job Meeting

Mercoledì 29 novembre dalle ore 9.30 alle 16.30 alla Stazione Leopolda torna Job Meeting Pisa, l’evento per chi cerca lavoro dedicato a laureandi e neolaureati di tutti i corsi di laurea della Toscana organizzato da Cesop HR Consulting Company e realizzato con il patrocinio dell’Università di Pisa e la collaborazione del Career Service di Ateneo.

Oltre 35 aziende hanno scelto questo evento per incontrare centinaia di giovani, tra le quali: Alten Italia S.p.A., Greenergy, Ion Group, Lidl Italia, Ntt Data Italia, PwC e Umana.

Tanti i settori rappresentati e le centinaia di opportunità professionali offerte dalle aziende: automotive, energia, digital e information technology, software house, architettura & design, costruzioni e infrastrutture, consulenza e revisione aziendale, agenzie per il lavoro, industriale, manifatturiero e grande distribuzione.

Punto di forza dell’evento è la presenza, durante tutta la giornata, dei recruiter delle aziende: un’esperienza di incontro diretta che favorirà il contatto di laureandi e neolaureati con il mondo delle imprese. Inoltre, nel corso della giornata si alterneranno workshop delle aziende per condividere con i giovani laureati i percorsi di crescita possibili al loro interno e le figure più ricercate.

L’appuntamento toscano ha come obiettivo quello di far vivere ai giovani laureati una experience immersiva di orientamento e approfondimento del mercato del lavoro, e dei temi per loro più interessanti, a partire dalla ricerca attiva dell’opportunità professionale più in linea con il proprio percorso e le proprie aspirazioni.

Tra i momenti più attesi, a cura di Umana, il workshop 'Creiamo un CV efficace: esempi e modelli' e il corner 'CV Check' per una consulenza personalizzata one-to-one di 10 minuti sui CV dei partecipanti.

Una grande novità all’interno del Job Meeting Pisa è rappresentata da Idea Storm: l'esperienza di Design Thinking, dove le menti brillanti di diverse discipline STEM convergono per affrontare sfide stimolanti accanto alle aziende e mentor esperti. In questo contesto aperto e inclusivo, tecnologi, innovatori e appassionati di digitale sono invitati a unirsi per esplorare nuove frontiere, dati e modelli di business. Obiettivo finale, creare soluzioni originali, sfruttando la diversità delle competenze e aprendo la strada a un'esperienza collaborativa senza confini.

La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione online.Per partecipare al Job Meeting PISA: www.jobmeeting.it/pisa