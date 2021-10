L'Università inaugura il Master in 'Comunicazione Professionale in Ambito Internazionale e Interculturale'

Al via all’Università di Pisa un nuovo Master in 'Comunicazione professionale in ambito internazionale e interculturale' (ComPInt) organizzato dal Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica in collaborazione con il Consorzio Quinn. "Oggigiorno il mondo del lavoro richiede figure professionali con competenze specifiche per produrre comunicazioni scritte, orali e multimodali che siano efficaci per un pubblico sempre più globale - spiega Belinda Crawford, direttrice del Master - dd è proprio a questa esigenza che il Master ComPInt intende rispondere".

Rivolto a laureati e professionisti in possesso di un titolo universitario triennale, il Master intende formare professionisti con spiccate abilità comunicative e competenze linguistiche capaci di operare in vari contesti professionali, aziende, organizzazioni pubbliche ed enti per la promozione del patrimonio culturale. Il percorso formativo è interdisciplinare (si va dalla comunicazione, all’economia, agli studi culturali) e multilingue (italiano, inglese e una seconda lingua straniera a scelta tra francese, portoghese, spagnolo, russo o tedesco). In linea con il profilo internazionale e interculturale del Master, alcuni moduli saranno sia lingua inglese che nelle altre lingue straniere previste a scelta dal piano didattico (francese, portoghese, spagnolo, russo o tedesco).

Le attività si svolgeranno da gennaio a luglio 2022 con la formula weekend per favorire la partecipazione, con il tirocinio nell’autunno 2022. Il Master permette di conseguire 60 crediti formativi universitari. Sono previste tre agevolazioni per la contribuzione sulla base dell’ISEE e della valutazione del curriculum. Le iscrizioni sono aperte fino al 22 novembre. Altre informazioni e il bando sono disponibili all'indirizzo: https://mastercompint.fileli.unipi.it/.