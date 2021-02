Sant'Anna, master universitari: lunedì 8 febbraio l'inaugurazione dell'anno accademico 2020/2021

Lunedì 8 febbraio, dalle 9.00, si terrà la cerimonia di apertura per l'anno accademico 2020/2021 degli undici master universitari (quattro di primo livello e sette di secondo livello) della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, alcuni dei quali hanno già iniziato l'attività didattica. Ad ospitare la giornata inaugurale, in modalità mista, l'aula magna.

La cerimonia prevede i saluti della rettrice Sabina Nuti e del prorettore all'alta formazione Claudio Passino, docente di cardiologia all'Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant'Anna. Al centro dell'evento ci sarà l'intervento della vice ministra per gli Affari Esteri e la Cooperazione internazionale Emanuela Claudia Del Re, per sottolineare l'importanza della formazione continua nel garantire la stabilità degli equilibri globali. "The Essence of Learning all life long in the new global equilibria", come riporta il titolo originale di Emanuela Claudia Del Re.

Sant'Anna, i temi dei master universitari

I master universitari di primo e secondo livello della Scuola Superiore Sant'Anna sono frequentati (dati riferiti al 2018) da circa 150 tra studentesse e studenti, con una significativa percentuale (oltre il 30%) in arrivo dall'estero, a conferma dell'elevato grado di internazionalizzazione che caratterizza anche questi corsi, progettati per approfondire le conoscenze e le competenze in settori innovativi e di particolare rilevanza strategica per il mondo produttivo e industriale, coprendo di fatto i settori di interesse scientifico e beneficiando dell'attività di ricerca condotta alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

I temi oscillano dal marketing del vino italiano sui mercati internazionali, passando ai diritti umani e alla gestione dei conflitti, fino ad arrivare all'economia circolare e al management delle risorse ambientali e a un'ampia offerta per le scienze mediche, con particolare riferimento alla cardiologia, soltanto per citare alcuni esempi. Da sottolineare che la Scuola Superiore Sant'Anna è stata la prima istituzione universitaria a lanciare, nell'autunno 2020, il primo master universitario in lingua araba, su temi elettorali, per puntare a migliorare la gestione e la trasparenza dei procedimenti elettorali.

Passino: "Le lezioni online si alterneranno a quelle in presenza"

"Nonostante l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, i nostri master universitari, come in generale tutti i corsi di alta formazione - sottolinea il prorettore all'alta formazione Claudio Passino -, hanno continuato le attività di didattica e i tirocini nel rispetto dei protocolli di sicurezza, sfruttando al meglio le piattaforme tecnologiche messe a disposizione dalla Scuola Superiore Sant'Anna. Per il nuovo anno accademico le lezioni online si alterneranno a quelle in presenza, sulla base del calendario e delle indicazioni fissate per conciliare l'efficacia dell'attività formativa con le esigenze di salvaguardia della salute e della sicurezza".