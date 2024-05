Diventare medico di famiglia: un evento di orientamento di alla professione

'Il medico di medicina generale: l’arte di una professione al centro della comunità in un sistema sanitario moderno'. E' questo il titolo dell’evento dedicato agli studenti di medicina che si avvicinano alla scelta del percorso di formazione post-laurea che si terrà sabato 11 maggio, alle ore 9, presso l’Aula magna del Polo Piagge.

Organizzato dalla Scuola di medicina dell’Università di Pisa - con i tre Dipartimenti dell’area medica - e il Corso di Laurea in medicina e chirurgia, in collaborazione con l'Ordine dei Medici Chirurgi e Odontoiatri della provincia di Pisa, l’incontro è un'occasione di approfondimento e di confronto su un tema di fondamentale importanza per il benessere della nostra comunità: il ruolo centrale del medico di medicina generale nel contesto del sistema sanitario moderno.

L’appuntamento si inserisce in un più ampio progetto di orientamento degli studenti di medicina alle scuole di specializzazione, in un momento storico caratterizzato da carenza di specialisti in alcune aree critiche, tra cui proprio la medicina generale. Il programma prevede i saluti istituzionali del professor Emanuele Neri, Presidente della Scuola di Medicina, e del professor Riccardo Ruffoli, Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. A seguire, il dottor Giuseppe Figlini, Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Pisa, introdurrà il tema dell'evento, seguito da un intervento del dottor Paolo Monicelli sulla evoluzione nel tempo e il ruolo attuale della figura del medico di medicina generale.

Un momento particolarmente interessante sarà dedicato alla prospettiva dei giovani medici sulla professione del medico di medicina generale. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti gli studenti interessati.