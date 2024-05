Appuntamento con il 'Paper Day': le aziende dell’industria cartaria incontrano studenti e laureandi

Giovedì 16 maggio, nel Palazzo della Sapienza dell’Università di Pisa, si terrà la prima edizione del 'Paper Day', un'occasione di incontro fra studenti, laureandi, laureati, università, mondo della ricerca e imprese del comparto cartario e della meccanica della carta teso a favorire la conoscenza di queste diverse realtà e, principalmente, a orientare i giovani verso il lavoro in questo settore. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Università di Pisa e Confindustria Toscana Nord, l'associazione degli industriali di Lucca, Pistoia e Prato, ed è organizzata dal Career Service di Ateneo.

La giornata si presenta articolata e con diversi focus: i lavori si apriranno alle ore 9.40 con i saluti del rettore Riccardo Zucchi e della delegata per le attività di orientamento Laura Elisa Marcucci, a cui seguiranno le presentazioni - moderate da Marco Frosolini, presidente del corso di laurea magistrale in Tecnologia e produzione della carta e del cartone - delle industrie che hanno aderito all'iniziativa (Cartiere Carrara, Essity, Fosber, Gambini, Lucart, Sofidel,Toscotec, Valmet, Wepa Italia), ciascuna delle quali potrà raccontare se stessa, la propria produzione e i fabbisogni occupazionali. Dalle 14, presso gli stand aziendali, studenti e laureandi potranno dialogare con le aziende presenti e svolgere i colloqui conoscitivi. Per partecipare all’evento occorre iscriversi sul portale Career Service (www.unipi.it/careerservice), dove è possibile consultare le offerte di lavoro e candidarsi ai colloqui che si svolgeranno nel pomeriggio.

La giornata si chiuderà con una tavola rotonda (dalle 16.30 alle 18), moderata dalla giornalista Silvia Toniolo. Tema del dibattito 'Competenze, nuovi profili professionali e scenari di sviluppo. Confronto tra aziende, associazioni e università'; ne discuteranno Chiara Galletti, delegata del rettore per le Relazioni industriali, Marco Frosolini, presidente del corso di laurea magistrale in Tecnologia e produzione della carta e del cartone, Simone Giangrandi, responsabile Area Ricerca e Innovazione - Lucense - Distretto Tecnologico Cartario di Regione Toscana e Tiziano Pieretti, vicepresidente e presidente sezione Carta e Cartotecnica di Confindustria Toscana Nord. Per informazioni o richieste di chiarimento scrivere a careerservice@unipi.it.