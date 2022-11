Master e perfezionamento in Giurisprudenza: open day alla Sapienza

Lunedì 5 dicembre, alle 17.30, nell’Aula Magna Nuova del Palazzo La Sapienza il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa presenterà l’offerta post laurea del nuovo anno accademico, con i master di primo e secondo livello e i corsi di perfezionamento e di specializzazione. Per rispondere alle esigenze di un mondo del lavoro profondamente cambiato, il Dipartimento di Giurisprudenza (https://www.jus.unipi.it/post-lauream-e-career-service/master) ha attivato un post-laurea interdisciplinare e flessibile.

Uno dei master più consolidati e attivo ormai da venti anni è quello di primo livello in Giurista dell’Economia e Manager Pubblico, diretto dal professor Gianluca Famiglietti, caratterizzato per un programma didattico efficace sia per coloro che dopo la formazione teorica intendano affrontare concretamente il mondo del lavoro, sia per quanti, già impegnati, intendano affinare le competenze in ambiti affrontati quotidianamente per migliorare la propria posizione lavorativa. Nell’ambito delle nuove tecnologie e della privacy è stato creato, già da sette anni, il master di secondo livello in Internet ecosystem: governance e diritti, diretto dal professor Paolo Passaglia, con un approccio interdisciplinare teso a formare operatori in grado di affrontare in modo critico le problematiche giuridiche, economiche, sociali e tecniche del mondo digitale e offrire una specializzazione sulle problematiche innescate dalla rete e dal suo sviluppo.

Di primo livello è il master su La gestione dell’amministrazione digitale, diretto dal professor Alfredo Fioritto, costruito su aspetti che caratterizzano il diritto dell’amministrazione digitale e che trova le proprie fonti nel Codice dell’amministrazione digitale, approfondendo i diritti, gli strumenti e gli aspetti giuridici che caratterizzano la digitalizzazione dell’amministrazione pubblica e privata. Negli ultimi anni è stato attivato il master biennale in Diritto e processo della famiglia e dei minori, diretto dal professor Claudio Cecchella, che risponde all’ esigenza, comune a molti professionisti, di conseguire i titoli necessari ai fini della specializzazione in diritto della famiglia e dei minori. A tal riguardo è stata predisposta una convenzione con la Scuola superiore dell’Avvocatura e con l’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia.

Il corso di perfezionamento in Gestione della crisi d’impresa, diretto dal professor Francesco Barachini, si propone di offrire una trattazione interdisciplinare e progredita del diritto concorsuale, in una prospettiva tesa a coniugare l’apporto delle scienze aziendalistiche con l’analisi giuridica degli istituti più? rilevanti e degli orientamenti giurisprudenziali più? recenti. La disciplina concorsuale verrà? affrontata con metodologie volte a conciliare l’approfondimento scientifico dei singoli istituti con lo studio delle prassi dei tribunali fallimentari e le esperienze di professionisti. Alla presentazione interverranno anche il Career Service dell’Università di Pisa e gli ex-allievi dei master, che porteranno la propria esperienza.