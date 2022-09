Orientamento, merito e mobilità sociale: 100 talenti alla Scuola Sant'Anna per il progetto Me.Mo.

Con il corso residenziale, in programma alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa tra mercoledì 7 e venerdì 9 settembre, arriva a conclusione l’edizione 21/22 del progetto Me.Mo (Merito e Mobilità Sociale), percorso di orientamento e di coaching per accompagnare verso una scelta universitaria consapevole studentesse e studenti di alto merito, che vivono in contesti socio-economici fragili. Studentesse e studenti sono stati selezionati in tutta Italia e stanno per iniziare il quinto anno delle scuole superiori. Il nuovo e terzo corso residenziale del progetto Me.Mo è un’opportunità per vivere a tempo pieno, nell'arco di tre giorni, una realtà universitaria come quella della Scuola Superiore Sant'Anna. In apertura, mercoledì 7 settembre alle ore 16.30, è previsto l'intervento, da remoto, del presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato. Nella giornata conclusiva, alle 10.15 di venerdì 9 settembre, si tiene l’incontro con Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna, per riflettere sul 'Coraggio delle scelte'.

Al terzo corso residenziale è prevista la partecipazione di circa 100 tra studentesse e studenti, provenienti da tutta Italia: l’appuntamento a Pisa tra mercoledì 7 e venerdì 9 settembre è la tappa finale di un percorso iniziato a febbraio 2022, che ha coinvolto un totale di circa 300 tra studentesse e studenti. Il corso offre la possibilità di conoscere da vicino, nella pratica quotidiana, la vita universitaria, con un’alternanza tra lezioni, seminari, visite nei laboratori e un confronto costante con le allieve e con gli allievi della Scuola Superiore Sant'Anna, delle altre Scuole Universitarie Superiori e dei Collegi Universitari di Merito. L’appuntamento conclusivo dell’edizione 21/22 del progetto Me.Mo permette di entrare in contatto con la realtà universitaria, affrontando e riflettendo su temi di attualità, dalla guerra in Ucraina e le sfide per il diritto internazionale, alle nuove frontiere della medicina, passando per la biorobotica e la robotica indossabile, l’economia circolare, le agrobioscienze e le prospettive costituzionali delle elezioni politiche.