Sant'Anna, corso breve per imprenditori, manager, dirigenti, ricercatori e fondatori di imprese innovative: aperte le iscrizioni

Sono aperte fino al 20 gennaio 2022 le iscrizioni a "Comunicare l'universo tecnologico: soluzioni efficaci per problemi comuni" ("Cicuta"), il corso breve di alta formazione promosso dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa pensato per professionisti quali imprenditori, manager, dirigenti, consulenti e fondatori di imprese innovative. Il corso, strutturato con lezioni frontali e interattive, avrà durata di 14 ore, con le lezioni, previste in presenza a Pisa ma con la possibilità di collegarsi da remoto, che si terranno tra il 28 e il 29 gennaio 2022.

La responsabilità scientifica del corso è di Debora Angeloni, professoressa associata di Biologia molecolare della Scuola Superiore Sant'Anna, con docenze di Francesco Ceccarelli (giornalista pubblico e responsabile dell'UO Informazione e Comunicazione – Area Relazioni Esterne e Comunicazione della Scuola Superiore Sant'Anna) e di Federico Pedrocchi (giornalista e divulgatore scientifico, conduttore di Radio24, docente al Master in Comunicazione Scientifica e Innovazione dell'Universita? Milano Bicocca e al Master di Radiofonia e Multimedia del Sole 24 Ore).

Il corso

Chi frequenterà il corso potrà apprendere i concetti fondamentali della comunicazio ne rivolta al largo pubblico come a quello degli addetti ai lavori. Saranno descritte le caratteristiche dei media, precisando altresì le differenze tra attività di comunicazione e di informazione (quest'ultima prerogativa dei giornalisti) che vedono coinvolti sempre più di frequente manager, dirigenti, ricercatori – per citare alcune categorie interessate a "Cicuta" – che necessitano di comunicare con incisività e chiarezza, all'esterno, i valori, i prodotti o i risultati dell'organizzazione che rappresentano. Il corso fornirà elementi generali e fondamentali per prepararsi a un'intervista per un telegiornale, un quotidiano, un'agenzia di informazione, per contribuire a un blog, anche in qualità di autori, per partecipare a una conferenza stampa.

Attraverso esempi pratici, gli allievi saranno guidati a individuare i concetti principali da convogliare in presentazioni incisive, sia scrivendo testi, sia preparando presentazioni (slide) efficaci anche nella veste grafica. Particolare attenzione sarà dedicata all'uso appropriato dei social media. Una sessione si concentrerà sulla preparazione delle attività di comunicazione dei progetti europei, per i quali le commissioni giudicanti includono nella valutazione complessiva la qualità dei piani proposti di disseminazione (divulgazione) dei risultati.

Informazioni

Bando e modulo di domanda su https://www.santannapisa. it/it/formazione/comunicare- luniverso-tecnologico- soluzioni-efficaci-errori- comuni .