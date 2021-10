Sant'Anna, master in Gestione e Controllo dell'Ambiente: requisiti e come fare domanda

Un master universitario di secondo livello in Gestione e Controllo dell'Ambiente (Geca) per diventare manager dell'economia circolare contribuendo alla definizione di strategie e di strumenti a supporto di una gestione sostenibile ed efficiente di risorse. Questo il corso di alta formazione promosso dall'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che, da 25 anni, propone un percorso multidisciplinare nel settore ambientale. La domanda di partecipazione può essere inviata utilizzando il modulo disponibile su www.masterambiente. santannapisa.it entro l'11 novembre.

Sant'Anna, master in Gestione e Controllo dell'Ambiente: informazioni ed agevolazioni

Oltre ad una preparazione completa e integrata in campo ambientale, il corso offre anche iniziative di formazione sulle modalità di accesso al mondo del lavoro e sulle tecniche di "autopromozione", ad esempio sulla gestione di un colloquio di selezione e su come affinare le doti personali di comunicazione e di autopresentazione. Da sempre, è elevata la percentuale delle allieve e degli allievi che, al termine del percorso, trovano con rapidità sbocchi professionali in linea con gli obiettivi formativi del Master.

Sono disponibili numerosi contributi e agevolazioni a copertura totale e parziale della quota d'iscrizione. In aggiunta alle borse di studio che eroga l'Inps sono previsti i voucher formativi delle Regioni e, soprattutto, contributi da parte delle aziende partner.

Sant'Anna, master in Gestione e Controllo dell'Ambiente: chi può presentare domanda

Possono presentare domanda laureate e laureati in possesso di titolo magistrale, specialistico o conseguito secondo il vecchio ordinamento, oppure che abbiano un titolo equipollente, di pari grado, rilasciato da un'università o istituto universitario italiano o straniero di pari grado. Possono presentare domanda di ammissione anche le laureande e i laureandi, che abbiano terminato gli esami di profitto prima dell'inizio del Master e che prevedano di acquisire il titolo di accesso nella sessione straordinaria di questo scorcio di anno accademico.

Sant'Anna, master in Gestione e controllo dell'Ambiente: durata e programma

Il Master universitario in Gestione e Controllo dell'Ambiente prevede un impegno a tempo pieno, di durata annuale, per un totale di 710 ore di formazione in aula, con lezioni sulle seguenti macro aree: fondamenti e gestione efficiente delle risorse, green management & circular economy a cui si aggiungono laboratori, seminari, visite presso aziende. 480 ore di stage, tra settembre e dicembre 2022, integrano il percorso formativo. Le lezioni si svolgeranno in presenza a Pisa, nel rispetto del protocollo contro il Covid-19, dal 13 gennaio al 16 dicembre 2022.

I docenti sono di alto profilo e di diverse competenze disciplinari, come docenti universitari, tecnici, funzionari pubblici, imprenditori, manager, liberi professionisti che operano in campo ambientale. E' coinvolto anche un numero rilevante di enti e aziende che contribuiscono al successo del corso attraverso la partecipazione alla didattica e ai laboratori e accogliendo presso le proprie strutture le allieve e gli allievi per il periodo di stage.

Il Master universitario di secondo livello in Gestione e Controllo dell'Ambiente è nato nel 2007 come primo e unico in Italia che affrontava il problema del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nel loro complesso e costituiva un'evoluzione del "Master in Gestione e Controllo dell'Ambiente", tenutosi alla Scuola Superiore Sant'Anna dal 1996. Dal 2017 il corso si è orientato al tema dell'economia circolare, nella prospettiva dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea.