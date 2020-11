Corsi universitari E-campus: prezzi super scontati per gli iscritti MSA

MSA scuola propone una ricca offerta formativa 2020-2021 di corsi universitari E-campus, tutti in modalità on-line, a prezzi estremamente vantaggiosi: sconto del 30% sulla tassa d’iscrizione e primo anno accademico gratis per i primi 50 iscritti entro il 31 novembre 2020.

A partire dall’anno scolastico successivo al 2024/25, gli insegnanti ITP (Insegnanti Tecnico-pratici) dovranno avere almeno uno dei seguenti requisiti:

- possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso

- laurea

- diploma di alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello

- titolo equipollente o equiparato, con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del

concorso

e ulteriori 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

E' necessario pertanto decidere fin da ora quale percorso universitario intraprendere per acquisire in tempo utile la laurea triennale che è diventata ormai indispensabile per continuare ad insegnare.

Per tutti gli ITP, ma non solo, MSA propone per l’anno accademico 2020-2021 una vasta offerta formativa di corsi E-campus. Infatti, è possibile scegliere tra 5 facoltà e più di 40 corsi di laurea. Scoprite le facoltà e i corsi di laurea disponibili cliccando qui. Tutti i corsi possono essere seguiti a distanza in modalità e-learning, e quindi fruibili comodamente da casa in qualsiasi momento della giornata. Questo li rende accessibili anche per coloro che lavorano e hanno poco tempo a disposizione. Infine, gli esami si possono svolgere online.

Grazie alle convenzioni in essere, tutti gli iscritti MSA possono usufruire di prezzi estremamente competitivi. Infatti, solo per i soci MSA è previsto uno sconto pari al 30% sulla tassa d’iscrizione. Inoltre, in occasione del Black Friday, MSA regala un anno accademico ai primi 50 iscritti entro il 31 novembre 2020. Per avere un servizio di orientamento e consulenza personalizzata, conoscere prezzi e modalità di svolgimento, nonché le numerose promozioni attualmente attive, contattate MSA inviando un messaggio Whatsapp al numero 392-6225285.