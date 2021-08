Sant'Anna, corso di orientamento al femminile per percorsi di laurea scientifici: il programma

"STEM: le ragazze si mettono in gioco!” il titolo dell'iniziativa che vedrà la partecipazione di 25 studentesse di alto merito selezionate in tutta Italia e che hanno concluso a giugno il quarto anno delle superiori

Un corso di orientamento in presenza, dedicato ad un gruppo di 25 studentesse provenienti da tutta Italia che hanno concluso a giugno 2021 la quarta superiore, per promuovere la la partecipazione femminile ai percorsi di laurea STEM (acronimo di "Science, Technology, Engineering and Mathematics"). Questo quanto ideato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, con il corso, intitolato "STEM: le ragazze si mettono in gioco!", che si terrà da mercoledì 1 a venerdì 3 settembre.

Le partecipanti, selezionate tra studentesse di alto merito, figlie di genitori non laureati, avranno modo di confrontarsi con docenti e con esperti sulle sfide del mondo di domani e di conoscere i contenuti e le prospettive aperte dallo studio di discipline quali le biotecnologie, la robotica, l'informatica e la fisica, interagendo con personalità di rilievo scientifico internazionale. Durante la loro permanenza le partecipanti saranno ospitate dalle strutture della Scuola Superiore Sant'Anna, sperimentando così per tre giorni l'esperienza della vita collegiale. In questo periodo saranno guidate dalle allievi e dagli allievi della Scuola nella visita ai principali laboratori di scienza e tecnologia.

In apertura, mercoledì primo settembre alle 9.00 in aula magna, sono previsti i saluti istituzionali della rettrice Sabina Nuti, del preside della Classe di Scienze Sperimentali Enrico Pè e del delegato all'Orientamento Emanuele Rossi. In chiusura, venerdì 3 settembre alle 16.00, sempre in aula magna, sono in programma gli interventi dei docenti responsabili del corso, Emanuele Rossi e Marco Fontana; a seguire quelli della ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti (in collegamento) e della rettrice Sabina Nuti.

Nuti: "Il mondo ha bisogno di donne in gamba che possano portare il loro contributo all'evoluzione di queste discipline"

"Si tratta di una iniziativa pilota qualificante per la Scuola Superiore Sant'Anna in cui crediamo molto e che nei prossimi anni vedrà la collaborazione anche delle altre Scuole a ordinamento speciale - afferma Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna - . Il mondo ha bisogno di donne in gamba che possano portare il loro contributo all'evoluzione delle discipline STEM. Ringrazio il team di docenti che ha progettato e che sta coordinando questa iniziativa, con un particolare riferimento a Marco Fontana ed Emanuele Rossi, professori responsabili di questo percorso di orientamento".