Studenti di Scienze Politiche di Pisa in visita alla Corte dei conti

Il 23 aprile scorso alcuni studenti e studentesse del Dipartimento di Scienze politiche hanno avuto l’opportunità di visitare la Corte dei conti italiana. Questa visita speciale era legata all’insegnamento di Diritto degli interessi finanziari nazionali ed europei - Modulo Jean Monnet 'NGEU and safeguarding the EU’s financial interest: the challenging roles for the European and the Italian Court of Auditors at the dawn of new paradigms in auditing and protecting the European budget' (NexGen PFI). L'insegnamento è coordinato dalla professoressa Manzetti e fa parte di un progetto didattico finanziato dall’Ateneo (progetto speciale per la didattica).

Gli studenti e le studentesse erano accompagnati dalla professoressa Vanessa Manzetti, dalla professoressa Giovanna Colombini, dalla dottoressa Francesca Carpita e dal collaboratore della cattedra Nicola Mariotti. I giovani hanno potuto vivere un’importante esperienza formativa: sono stati accolti dal Presidente della Corte dei conti dott. Guido Carlino, il quale ha illustrato le funzioni della Istituzione e mostrato le varie stanze e aule della sede di via Mazzini.

Nel pomeriggio gli studenti hanno assistito ad una lezione del Presidente della sezione di controllo per affari europei e internazionali dott. Antonio Mezzera, della Presidente onoraria aggiunta Maria Teresa Polito e della Consigliera Laura D’Ambrosio, rispettivamente sulla sezione di controllo per gli affari europei e internazionali, sul ruolo delle sezioni regionali di controllo e sulle problematiche attuali della contabilità pubblica.

L’obiettivo di questa iniziativa è avvicinare gli studenti e le studentesse non solo all'istituzione Corte dei conti, ma al mondo della contabilità pubblica nazionale ed europea, in un momento critico in cui le politiche pubbliche sono fortemente influenzate dall’attuazione del Pnrr. Inoltre, si è inteso offrire agli studenti e alle studentesse un’idea delle opportunità professionali che potrebbero derivare dal loro percorso formativo.