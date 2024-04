Torna la Summer School 'Political Conspiracy Theories' dedicata agli usi politici del cospirazionismo. La seconda edizione, in programma a Pisa presso la Scuola Superiore Sant’Anna dall’1 al 5 luglio 2024, è organizzata nell’ambito del progetto europeo Jean Monnet Goldstein ('Debunking Political Uses of Denialisms and Conspiracy Theories in EU') coordinato da Marco Solinas, ricercatore presso l’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 15 maggio. Tutte le informazioni sul bando e sulle modalità per presentare domanda sono disponibili nella locandina allegata e alla pagina dedicata.

"L’uso politico delle teorie cospirative è tornato a essere decisivo in questi anni - dichiara Solinas - si pensi all'accusa lanciata da Trump per cui il partito democratico statunitense favorirebbe l'immigrazione clandestina per ottenere illegalmente nuovi voti, e alterare così il risultato delle prossime elezioni Usa. La Summer School offre degli strumenti analitici per comprendere e decodificare tali schemi e argomenti, mettendone in luce i peculiari meccanismi di funzionamento su diversi piani".

La Summer School fornisce una panoramica introduttiva, attraverso lezioni tenute da esperti di livello mondiale, sulle strategie per analizzare, decodificare e sfatare alcune forme di teorie politiche del negazionismo e del complotto da una prospettiva interdisciplinare che comprende teoria politica, sociologia, filosofia politica, storia e scienze politiche.

La Summer School è rivolta a studentesse e studenti universitari, dottorande e dottorandi, post-doc, giornaliste e giornalisti, politici. L’obiettivo principale è quello di fornire strumenti analitici che permettano innanzitutto di interpretare e decodificare i processi attraverso i quali il negazionismo e le teorie del complotto vengono vengono utilizzati in termini politici per ottenere consenso.

Gli interventi previsti

Il programma prevede le lezioni di Francesco Antonelli, professore associato del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Roma Tre; di Eirikur Bergmann, professore di politica presso la Bifrost University (Islanda); di Karen Douglas, Professoressa di Pscicologia Sociale presso University of Kent; di Serena Giusti, ricercatrice affiliata presso la Scuola Superiore Sant’Anna; di Uffa Jensen, storico presso il Center for Research on Antisemitism, Technische Universität in Berlin; di Stella Levantesi, giornalista e scrittrice sul cambiamento climatico; di Giuseppe Martinico, professore ordinario presso la Scuola Superiore Sant’Anna; e di Marco Solinas, ricercatore presso la Scuola Superiore Sant’Anna.

---