Università: terminata con successo la quinta edizione del master in Internet Ecosystem: Governance e Diritti

Giovedì 15 aprile 2021 gli allievi della quinta edizione del master di secondo livello in 'Internet Ecosystem: Governance e Diritti' dell’Università di Pisa hanno discusso i loro elaborati finali dinanzi alle due commissioni d'esame: la prima era composta dalla direttrice del master, la professoressa Dianora Poletti, e dai professori Alberto Gargani del Dipartimento di Giurisprudenza e Salvatore Ruggieri del Dipartimento di Informatica; la seconda era composta dai professori Paolo Passaglia, Sergio Menchini e dalla professoressa Fernanda Faini del Dipartimento di Giurisprudenza. Presenti alla discussione anche tutor di aziende e studi professionali che hanno ospitato i partecipanti per il tirocinio.

Numerosi e di interesse i temi trattati dagli allievi del corso, di particolare attratività e attualità: dai procedimenti decisionali automatizzati ai trattamenti di dati personali per finalità di ricerca scientifica, dalla valutazione di impatto privacy al contratto di cloud service, dalle app di contact tracing ai profili di diritto di autore sulla rete internet, dal valore probatorio del documento digitale alla comunicazione social della Pubblica Amministrazione durante la pandemia da Covid-19, per finire con la notifica dei data breach agli interessati e con il trattamento dei dati personali da parte di enti associativi sportivi.

Attivato dal Dipartimento di Giurisprudenza in collaborazione con l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa il master, di taglio giuridico ma con vocazione interdisciplinare, si propone in particolare di formare avvocati specializzati nel diritto della rete e nella consulenza legale-informatica, consulenti privacy e Data Protection Officers, professionisti delle tecnologie e nel diritto dell’innovazione per enti privati e pubblici, esperti legali di amministrazione digitale e ICT per le amministrazioni pubbliche. Si sta elevando il livello di placement del master che ha già attratto al mondo professionale allievi dell'edizione appena conclusa.

La programmazione della sesta edizione ha ulteriormente rafforzato la visione innovativa del programma didattico che, con un corpo docente di grande prestigio, di cui fanno parte i maggiori esperti del settore, intende approfondire gli argomenti legati all'attuale trasformazione digitale con un particolare focus sull’impiego, l’impiego dell'intelligenza artificiale e il ruolo delle piattaforme on line.

È in corso di programmazione la settima edizione: l’iscrizione è agevolata da contribuzioni del Master, voucher della Regione Toscana, borse INPS e SNA.