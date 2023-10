Università: aperte le iscrizioni al Master di I livello in sistemi integrati per la sostenibilità (sint)

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sono aperte fino al 3 novembre le iscrizioni all’undicesima edizione del Master di I livello SINT. Si tratta di un percorso formativo finalizzato a trasmettere l’approccio metodologico (sapere) e le conoscenze applicative (saper fare) per la progettazione, lo sviluppo la gestione e la valutazione di Sistemi di Gestione per l’Ambiente, l’Energia, la Qualità, la Salute e Sicurezza sul Lavoro e la Responsabilità Sociale d’Impresa con l’obiettivo di conferire Sostenibilità ai sistemi organizzativi. I partecipanti al Master avranno l’opportunità di ottenere l'attestato di Auditor interno conforme agli standard ISO 9001 (Qualità), ISO 14001 (Ambiente), ISO 45001 (Sicurezza), ISO 50001 (Energia), SA 8000 (Responsabilità Sociale) e la qualifica di Auditor secondo la norma ISO 19011. Inoltre, sarà possibile conseguire l'attestato di partecipazione a Scuola Nazionale EMAS (SE-RA). Attraverso il project work, il Master SINT offre la possibilità effettuare un’esperienza di stage in azienda e mettere in pratica le competenze acquisite all’interno di un contesto lavorativo. Il percorso formativo è organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa insieme al Consorzio Quinn ed è certificato Scuola Nazionale EMAS. Mercoledì 25 ottobre 2023, dalle 17:00 alle 18:00, è previsto un webinar di presentazione del Master. La partecipazione è libera, per registrarsi compilare il form: https://forms.gle/VXQuq4gwvBDb7iBW8



Ulteriori informazioni sul sito del Master (www.mastersint.it) o contattando la Segreteria Didattica (050.2201232 | segreteriadidattica@consorzioquinn.it)