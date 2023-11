Università: aperte le iscrizioni al master in Comunicazione professionale in ambito internazionale e interculturale (compint)

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sono aperte fino al 30 novembre le iscrizioni alla terza edizione del Master di I livello in Comunicazione Professionale in Ambito Internazionale e Interculturale (COMPINT). Si tratta di un percorso formativo a carattere interdisciplinare e multilingue, aperto a laureati triennali e magistrali in qualsiasi settore desiderosi di acquisire abilità comunicative spendibili in vari contesti professionali come aziende, organizzazioni pubbliche ed enti culturali. La formula week-end e la modalità di erogazione mista, in aula presso il Centro Congressi Le Benedettine e online, permettono una maggiore flessibilità nella fruizione delle lezioni. Sono inoltre previste 5 borse di studio da 1100 euro ciascuna. Attraverso il project work, il Master COMPINT offre l’opportunità di effettuare un’esperienza di stage in aziende ed enti convenzionati finalizzata a mettere in pratica le competenze acquisite all’interno di un contesto lavorativo. Il percorso formativo è organizzato dal Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa insieme al Consorzio Quinn. Mercoledì 15 novembre 2023, dalle 17:00 alle 18:00, è previsto un webinar di presentazione del Master. La partecipazione è libera, per registrarsi compilare il form: https://forms.gle/PkEWcKCT9aS2z62X9 Ulteriori informazioni sul sito del Master (https://mastercompint.fileli.unipi.it/) o contattando la Segreteria Didattica (050.2201232 | segreteriadidattica@consorzioquinn.it)