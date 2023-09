Università: aperte le iscrizioni al master interuniversitario in Lean 4 smart factory

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sono aperte fino al 27 ottobre le domande di ammissione alla quarta edizione del Master interuniversitario di I livello in Lean 4 Smart Factory. Si tratta di un percorso formativo a carattere fortemente applicativo, aperto ai laureati triennali e magistrali in materie scientifiche-tecniche-economiche desiderosi di approfondire le proprie conoscenze nell’applicazione di tecniche di Lean Production e nell’utilizzo delle tecnologie digitali in ambito smart factory per l’efficientamento e il miglioramento continuo dei processi aziendali legati alle operations. La formula week-end mista (presenza in aula a Firenze richiesta solo per i business games) favorisce la partecipazione di figure già inserite nel mondo del lavoro e desiderose di aggiornare le proprie competenze con contenuti pensati per una diretta applicazione nei processi aziendali. Il Master Lean 4 Smart Factory è di interesse anche per giovani neolaureati, che attraverso il project work possono effettuare un’esperienza di stage in azienda e mettere in pratica le competenze acquisite all’interno di un contesto lavorativo. Sono disponibili borse di studio a copertura totale dei costi del Master. Il percorso formativo è organizzato congiuntamente dalle Università di Pisa, degli Studi di Firenze, degli Studi di Modena e Reggio Emilia e dal Consorzio universitario Quinn. Mercoledì 11 ottobre 2023, dalle 17:00 alle 18:00, è previsto un webinar di presentazione del Master. La partecipazione è libera, per registrarsi compilare il form: https://forms.gle/FCgB6R1A5yjMqhtk9 Ulteriori informazioni sul sito del Master (www.masterlean4smartfactory.it) o contattando la Segreteria Didattica (050.2201232 | segreteriadidattica@consorzioquinn.it)