Università di Pisa, due nuovi corsi di laurea magistrale per l'anno accademico 2022-2023

Si arricchisce di due nuovi corsi di studio l'offerta didattica dell'Università di Pisa, che per l'anno accademico 2022-2023 propone in totale 59 lauree triennali e 82 lauree magistrali (di cui 9 a ciclo unico). Si tratta dei corsi in "Biotechnologies and applied artificial intelligence for health" e in "Sistemi agricoli sostenibili", entrambe lauree magistrali, la prima erogata in lingua inglese. Le immatricolazioni si apriranno a fine luglio, con l'inaugurazione del Centro Matricolandosi.

"Con questi nuovi corsi incrementiamo ulteriormente la proposta di lauree magistrali su temi all'avanguardia e di profonda attualità, interdisciplinari e internazionali, strettamente collegati alla ricerca contemporanea e con immediata applicazione nel mondo del lavoro – commenta il professor Marco Abate, prorettore per la Didattica – L'Università di Pisa si conferma quindi fra le università italiane più attive nell'offrire lauree magistrali innovative e di alto livello, garantendo agli studenti un'ampia scelta e una qualità didattica eccellente".

Laurea magistrale in Biotechnologies and applied artificial intelligence for health, il corso

La nuova laurea magistrale in "Biotechnologies and applied artificial intelligence for health" è la prima in Italia dedicata esplicitamente agli aspetti più all'avanguardia delle applicazioni delle biotecnologie e dell'intelligenza artificiale alla salute, applicazioni la cui importanza attuale è stata sottolineata nella lotta alla pandemia e che in futuro potranno dare risultati anche maggiori nel contrasto a un ampio spettro di malattie. Scopo del corso è la formazione di qualificate figure professionali operanti negli ambiti di progettazione, realizzazione, controllo e analisi di procedure e prodotti biotecnologici in settori all'avanguardia della ricerca e dello sviluppo biotecnologico applicati alla salute umana. Oltre a essere offerta in inglese, questa laurea è profondamente internazionale e permetterà agli studenti di inserirsi nell'ambiente europeo della ricerca: il programma di studi è stato infatti costruito in collaborazione con le università di Marsiglia, Stoccolma e Barcellona.

Laurea magistrale in Sistemi agricoli sostenibili, il corso

La nuova laurea magistrale "Sistemi agricoli sostenibili" prepara gli studenti a usare i metodi più avanzati di agricoltura sostenibile, confermando e rafforzando l'impegno dell'Università di Pisa anche sul lato didattico sul fronte della sostenibilità ambientale e dell'educazione alla sostenibilità. Il corso formerà figure professionali altamente specializzate che, con le loro conoscenze e competenze, potranno contribuire ottenere produzioni agroalimentari di elevata qualità intrinseca ed estrinseca, remunerative, compatibili con il rispetto dell'ambiente, del paesaggio e dei valori di equità e solidarietà sociale. Il nuovo corso di laurea riserva particolare attenzione alle tecniche sostenibili di produzione agro-alimentare, al fine di aumentare l'efficienza d'uso delle risorse naturali, ridurre la dipendenza da risorse non rinnovabili come fertilizzanti chimici e agrofarmaci, incrementare la biodiversità e la resilienza dei sistemi agrari, ottimizzare l'uso dei servizi ecosistemici, promuovere l'economia circolare.