Università di Pisa, master sulla gestione delle imprese sociali: aperte le iscrizioni

Tempo fino al 10 dicembre per iscriversi alla prima edizione del master di primo livello in "Management dell'impresa sociale e pianificazione strategica" promosso dall'Università di Pisa. In totale sono disponibili 20 posti per gli studenti e 30 per gli uditori, aperti a laureati di qualsiasi ordine e indirizzo. Il master, di durata annuale, si svolgerà in presenza dal 14 gennaio al 2 dicembre 2022. Il percorso formativo prevede 265 ore in aula e 500 ore di stage, per un totale di 60 crediti.

Università di Pisa, il master in "Management dell'impresa sociale e pianificazione strategica"

Il master offre un contesto formativo in cui promuovere riflessioni, sia teoriche che pratiche, di fronte ai nuovi scenari normativi ed economico-sociali caratterizzanti il mondo delle imprese sociali. Si rivolge a chi si approccia per la prima volta a questo ambiente e a chi ne fa già parte e vuole formarsi come dirigente. Le lezioni prevedono della attività di team building e di sostegno alla costruzione di un progetto di carriera personalizzato per ogni studente. Sono previste delle ore dedicate all'orientamento allo stage e di raccordo con l'impresa ospitante per garantire una piena aderenza dello stage al percorso professionale.

Il corso è organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Pisa ed è l'evoluzione di corsi di alta formazione organizzati negli anni precedenti in collaborazione con le centrali cooperative Legacoop Toscana-Dipartimento Area Welfare, Coonfcooperative- FedersolidarietàToscana e AGCI-Solidarietà Toscana. È proprio presso le cooperative afferenti a questi partner che i diplomati del master potranno svolgere il tirocinio e trovare un eventuale sbocco lavorativo nel Terzo Settore.

Informazioni

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito https:// mastermanagementimpresasociale .it.