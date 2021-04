Università, al via gli Open Days 2021: tutti gli eventi online

Prenderanno il via martedì 13 aprile gli "Open Days 2021" dell'Università di Pisa, gli eventi online di orientamento dedicati agli studenti e alle studentesse delle ultime classi delle scuole secondarie di secondo grado che vogliono approfondire la conoscenza dei corsi di laurea e delle opportunità offerte dall'Ateneo pisano. Attraverso un semplice click sarà possibile collegarsi al sito https://orientamento.unipi.it/ open-days/ e scegliere l'iniziativa di interesse, navigando nella ricca offerta di eventi che i dipartimenti dell'Unipi hanno messo a disposizione sul rinnovato portale dell'orientamento.

Open Days 2021, gli appuntamenti della settimana

Si inizia martedì 13 aprile con l'Open Day del Dipartimento di Farmacia: a partire dalle ore 15 si può assistere alla presentazione dei vari corsi di studio (Farmacia, Chimica e tecnologia farmaceutiche, Scienze dei prodotti erboristici e della salute, Scienze della nutrizione umana), delle attività interattive di laboratorio e fare un quiz interattivo per la valutazione delle competenze iniziali. La stessa iniziativa è in programma anche venerdì 16 aprile alla stessa ora e con lo stesso programma.

Questa settimana sono inoltre in calendario gli Open Days del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali (il 15 aprile dalle 14.30 alle 16.30), del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere (il 15 e il 16 aprile dalle 14.30 alle 16.30) e del Dipartimento di Scienze Veterinarie (il 16 aprile dalle 15.30 alle 16.30). A presentare i vari corsi ci saranno docenti, ricercatori e in alcuni casi saranno presenti gli studenti tutor che parleranno della loro esperienza a Pisa e del loro percorso di studi, rispondendo poi alle domande del pubblico.

Open Days 2021, come partecipare agli eventi

Per partecipare agli eventi basta iscriversi su: https://prenotazione-eventi. unipi.it/. La registrazione all'evento darà la possibilità di ricevere una email di remind prima dell'incontro e, a chi ne farà richiesta, di poter ottenere anche un attestato di partecipazione. L'accesso alle aule virtuali degli incontri in programma sarà comunque possibile, anche senza registrazione preventiva, nella giornata stessa di svolgimento tramite il link che sarà pubblicato sul sito prima indicato.

Open Days 2021, tutte le informazioni

Per conoscere gli Open Days degli altri dipartimenti (in programma tutto il mese di aprile fino alla fine di maggio) basta consultare il calendario pubblicato al link https://orientamento.unipi.it/ categoria-evento/open-days. Nel portale dell'orientamento, oltre agli Open Days, sono pubblicate tutti gli altri incontri e le tavole rotonde pensate per incuriosire ragazze e ragazzi delle scuole superiori https://orientamento.unipi.it/ categoria-evento/incontri.

Sempre sullo stesso sito è inoltre disponibile una serie di registrazioni delle presentazioni dei corsi di studio realizzate nell'ambito del progetto ‘Piacere UniPI!' (https://orientamento.unipi. it/piacere-unipi/), che offre una panoramica completa dell'offerta didattica dell'università di Pisa e che potrà essere di interesse anche per le famiglie degli studenti e delle studentesse che volessero acquisire maggiori informazioni sulle caratteristiche dei corsi di studio e sulle prospettive occupazionali offerte dalle lauree sia triennali che magistrali.