Presentazione corso 'Fuori dal corpo', laboratorio di espressione corporea

Il laboratorio di espressione corporea guidato da Ilenia Ferraioli "Fuori dal Corpo" nasce da un'ispirazione di Ilenia Ferraioli per l'attenzione e l'amore che dedica al movimento fisico. Ballerina e Artista professionale. Si avvicina al mondo della danza all'età di otto anni, frequenta le scuole del territorio partecipando a stage di danza e teatro. Consegue un triennio accademico al Teatro Politeama Pratese e collabora attivamente all'interno di produzioni di medie e grandi dimensioni con attenzione e professionalità coltivandone la passione e la dedizione. Per Ilenia la danza è una disciplina,uno stile di vita, una filosofia, il motore delicato con il quale riesce a fare fiorire le emozioni più sottili. E da qui nasce il laboratorio che ha lo scopo primario di aiutare gli altri a trovare la giusta dimensione armonica con il proprio corpo. Musica, mimesi, parola e movimento saranno il bagaglio per affrontare il viaggio rivolto a coloro che desiderano uscire "Fuori dal Corpo".

Presentazione del laboratorio MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2021 ore 21.15 c/o Teatro Comunale di Santa Maria a Monte (Pisa).

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL numero 371.1272850 (anche WhatsApp) oppure inviare mail a info@pensieridibo.it Evento su Facebook alla Pagina Teatro di Bo'

Gallery

