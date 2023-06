Geoside al fianco della cultura: al via i lavori per l’efficientamento energetico de La città del teatro di Cascina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Geoside, ESCo del Gruppo Italgas, si è aggiudicata la gara per i lavori di efficientamento energetico de La città del Teatro, Centro di Produzione teatrale della Fondazione Sipario Toscana onlus, con sede a Cascina (PI). La Fondazione ha sede dal 1993 in un ex complesso industriale che nel tempo è stato trasformato in un villaggio di produzione culturale giovanile, utilizzato come spazio dedicato alle arti, allo spettacolo dal vivo e ai linguaggi dell’arte visiva, fra multimedialità e innovazione. L’ammontare complessivo dei lavori di cui si occuperà Geoside è di oltre 920 mila euro, di cui 650 mila coperto da fondi del PNRR e il restante importo finanziato attraverso il risparmio energetico che verrà generato nel corso di 10 anni.



Gli interventi previsti mirano a migliorare l’efficienza energetica della struttura, grazie anche all’introduzione di energie alternative: Geoside provvederà infatti a installare un impianto fotovoltaico con accumulo di energia elettrica e due pompe di calore ad alta efficienza. Verranno, inoltre, efficientati gli impianti di regolazione e gestione della climatizzazione e di ricambio d’aria della struttura, attraverso la realizzazione di un sistema di telegestione centralizzato e l’introduzione un sistema di monitoraggio energetico; e installati impianti ad alta efficienza, in sostituzione di quelli esistenti, a basso rendimento energetico.



Complessivamente, i lavori porteranno un risparmio termico dell’86% e a un risparmio dell’energia elettrica del 50%, contribuendo a trasformare una struttura, da sempre promotrice di cultura e formazione artistica, anche in una realtà attenta al rispetto dell’ambiente e all’avanguardia dal punto di vista tecnologico. Il progetto, in linea con i principi del Piano Nazione di Ripresa e Resilienza, rientra nell’ambito delle attività che vedono Geoside al fianco di Pubbliche Amministrazioni e istituzioni culturali italiane, per supportarle nel fornire un efficace contributo alla transizione energetica ed ecologica del nostro Paese.