A scuola di clima con la Scuola Superiore Sant'Anna

Una settimana di incontri, dibattiti, laboratori, proiezioni cinematografiche ed eventi di divulgazione scientifica. Per sensibilizzare l’opinione pubblica attorno al tema della crisi climatica e per proporre possibili soluzioni che possono arrivare dal mondo scientifico. ‘A scuola di clima: ricerca e innovazione per un futuro sostenibile’ è il titolo dell’iniziativa per presentare l’impegno della Scuola Superiore Sant’Anna su una delle questioni cruciali della nostra società: la sfida al cambiamento climatico.

“Negli ultimi mesi molti gruppi di ricerca della Scuola Sant’Anna si sono trovati a discutere di come applicare le proprie attività scientifiche a questo tema. Questa iniziativa è un ulteriore passo in avanti perché proviamo a fare sinergia e trovare percorsi interdisciplinari per proporre soluzioni tecnologiche e politiche alla crisi climatica” commenta Alberto Mazzoni, ricercatore dell’Istituto di BioRobotica e uno dei promotori dell’evento.

Il programma delle iniziative

Addressing Climate Change

L’evento principale, dal titolo ‘Addressing Climate Change: a few contributions from Sant’Anna’ è in programma lunedì 20 novembre alle ore 9 presso l’Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna. Attraverso un approccio multidisciplinare, che unisce studi economici, prospettive legali e filosofiche, il ruolo della tecnologia, nuove pratiche di agricoltura sostenibile, la Scuola Sant’Anna mette in campo idee, progetti, soluzioni, sinergie per trovare risposte concrete alla crisi climatica.

L’evento si conclude con una riflessione del nuovo Centro di Ricerca interdisciplinare sulla Sostenibilità e il Clima sulle buone pratiche di decarbonizzazione da attuare alla Scuola Sant’Anna. L’obiettivo della Scuola infatti non è solo quello di fare ricerca sul cambiamento climatico, ma anche quello di decarbonizzare la ricerca. Dopo aver compiuto un attento bilancio energetico di tutte le proprie sedi, la Scuola Sant’Anna sta procedendo a studiare sia il contenimento del consumo energetico sia la produzione di energia rinnovabile.

Capire la crisi climatica. La Scuola Sant’Anna incontra la città

Dal 14 al 20 novembre, la Scuola Superiore Sant’Anna organizza una serie di iniziative per parlare di cambiamento climatico da diverse prospettive: laboratori, seminari, dibattiti, quiz e proiezioni cinematografiche in programma tra Pisa e Pontedera per confrontarsi su temi centrali come le implicazioni sociali e politiche che possono nascere come conseguenza del riscaldamento globale causato dall’uomo, la gestione delle risorse idriche, il peso della scelte politiche, il ruolo della tecnologia e dell’intelligenza artificiale, l’impatto del cambiamento climatico sulla biodiversità.

Martedì 14 novembre sono in programma tre iniziative. Si inizia alle ore 14 con il seminario ‘Who takes the land? Quantifying the use of built-up land by economic sectors to assess biodiversity-related transition risks in France’ a cura dell’Istituto di Economia (Aula 3, Scuola Superiore Sant’Anna). Mathilde Salin, giovane ricercatrice di CIRED and Banque de France, illustrerà le recenti misure adottate dal parlamento francese sull’uso di suolo edificato.

Alle ore 16, in Aula Magna Storica, è in programma l’incontro ‘Addressing Climate Change: Legal and Philosophical Perspectives’ organizzato dall’Istituto Dirpolis, con interventi di Alberto Pirni, Barbara Henry, Valentina De Gregorio, Riccardo Luporini, Paola Merli, Stefano Porfido e Antonio Manzoni.

Le iniziative del 14 novembre proseguono fuori dalla Scuola, con un appuntamento al Caffè Letterario Volta Pagina (Via San Martino 71, Pisa, ore 19,30). "Quante ne sai sul clima?” Quiz a premi con ricercatori e ricercatrici di economia per testare lo stato di conoscenza di ognuno di noi sulle questioni del cambiamento climatico.

Mercoledì 15 novembre alle ore 16, le iniziative si spostano a Pontedera, presso la sede di ARTES 4.0 (Viale Rinaldo Piaggio, 34), con il laboratorio ‘CLIMAX – la sfida della sostenibilità e le nuove tecnologie’ a cura dell’Istituto di BioRobotica. Gli studiosi Francesco Greco e Donato Romano presentano alla popolazione e alle industrie che fanno parte del consorzio ARTES 4.0 alcune soluzioni tecnologie per promuovere produzioni sostenibili e in linea con l’obiettivo di ridurre l’impatto negativo sull’ambiente. Introduzione a cura di Paolo Dario, professore emerito della Scuola Superiore Sant’Anna.

Lunedì 20 novembre alle 20,30 presso il cinema Arsenale di Pisa è in programma la proiezione del film ‘Honeyland’ di Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov (2019), la storia di un’apicoltrice intenta a salvare le sue api dalla minaccia dell’uomo. Il film, premiato al Sundance Film Festival del 2019, sarà introdotto da un intervento di Alice Caselli, assegnista di ricerca del Centro di Ricerca in Scienze delle Piante.

“La Scuola Superiore Sant’Anna sta dimostrando grande sensibilità attorno al tema del cambiamento climatico. Con questa iniziativa vogliamo condividere quello che possiamo fare, come università, nei confronti della sfida del cambiamento climatico. La raccolta di ciò che emergerà lo porteremo alla Cop 28 di Dubai dove sarà presente una nostra delegazione” dichiara Marco Frey, professore ordinario del Centro di Ricerca interdisciplinare sulla Sostenibilità e il Clima della Scuola Superiore Sant’Anna.