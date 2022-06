Porto di Pisa amico dell'ambiente: ecco il cestino con indovinello per la raccolta dei mozziconi di sigaretta

Un cestino con indovinello per spingere verso il rispetto dell'ambiente. Il Porto di Pisa continua infatti a portare avanti il suo impegno verso la tutela ambientale e la sensibilizzazione dei frequentatori del Porto, con un'attenzione speciale agli utenti più giovani.

Sono stati per questo installati contenitori per la raccolta di mozziconi di sigarette, che pongono una semplice domanda, 'Il delfino è un pesce o un mammifero?', a cui rispondere gettando il rifiuto nella parte corrispondente alla risposta scelta.

"Negli ultimi anni molte indagini svolte per valutare qualitativamente e quantitativamente la presenza dei rifiuti hanno dimostrato che la plastica rappresenta l’80% del marine litter trovato sulle spiagge e, in questa triste classifica, i mozziconi delle sigarette sono al quarto posto" spiega Michele Magri, responsabile Progetti Ambientali del Porto di Pisa. In Italia si consumano infatti circa 134 milioni di sigarette ogni anno e i due terzi dei mozziconi vanno a finire in mare attraverso gli scarichi, le acque di dilavamento e i fiumi. "La nostra iniziativa è semplice, ma vuole essere uno stimolo di riflessione, soprattutto per i più giovani - continua Magri - e ci impegneremo a sostituire la domanda con altri quesiti, sempre inerenti al mare e all'ambiente".



Tra i primi a credere nel progetto, Simone Tempesti, amministratore unico Porto di Pisa: "Per il sesto anno consecutivo il Porto di Pisa è stato insignito della Bandiera Blu, un riconoscimento significativo perché certifica e premia la qualità dei servizi che offriamo ai diportisti. Senza dimenticare che il nostro Porto ha un primato importante: è stato il primo porto turistico plastic-free d'Italia, a dimostrazione di quanto sia radicata la vocazione alla tutela ambientale".



"La FEE, l'organismo che rilascia la Bandiera Blu, ci invita a darci degli obiettivi: per quest'anno abbiamo indicato la biodepurazione, attraverso l'utilizzo di organismi filtratori autoctoni, la continuazione del progetto Seabin, il cestino galleggiante 'mangia rifiuti', e la raccolta dei mozziconi di sigaretta" conclude Magri.