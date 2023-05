In visita all'impianto di smaltimento rifiuti: ecco gli Ecodays

Saranno quattro giorni, da giovedi 18 a domenica 21 maggio, nei quali tutti i cittadini avranno la possibilità di visitare gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi che provengono dalla filiera industriale di tutta la Toscana e non solo.

Protagonisti della prima giornata i ragazzi delle classi 1^C, della scuola 'Duca d’Aosta' di S. Frediano a Settimo, Cascina, 2^B della scuola 'Luigi Russo' di Casciavola-Navacchio, Cascina, 2^D della scuola 'Giovanni Pascoli' di Cascina e 1^D, 2^A, 2^D della scuola 'Mohandas Karamchand Gandhi' di Pontedera.

Con la guida delle loro insegnanti i giovani studenti hanno partecipato durante l’anno scolastico ad EcoZoomer, un progetto specifico sui temi della sostenibilità ambientale ed in particolare sul ciclo dei rifiuti liquidi speciali non pericolosi. Ogni classe ha poi prodotto un lavoro che in questi giorni degli ECODAYS è esposto nel padiglione allestito nella sede Ecofor di via dell’Industria ed è visibile anche online sul sito https://www.ecozoomer.it/zoomlab/

Dopo la visita guidata alla discarica ed al depuratore ogni scuola è stata premiata con un contributo di 500 euro per l’acquisto di materiale necessario all’attività scolastica e vari gadget dell’azienda compreso 'Il gioco dell’Ecofor' distribuito ad ogni alunno.

Nel pomeriggio sono poi proseguite le visite dei cittadini che hanno potuto raggiungere gli impianti di Gello anche con la navetta gratuita in partenza da Pontedera Piazza Martiri della Libertà (Il Piazzone) Giovedi 18 – Venerdi 20 – Sabato 21 alle ore 14.45 ed alle 15.45 - Domenica 21 maggio alle ore 9.00.

Domani, venerdì, proseguono al mattino le visite delle scuole ed alle 15:30 il workshop 'Energia sostenibile ed energetica'. ?Un momento di incontro e confronto per discutere dell’energia del futuro e di economia circolare?. Parteciperanno:? Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana?, Matteo Franconi, sindaco di Pontedera?, Rossano Signorini, AD Ecofor Service SpA?, Michelangiolo Raccio, professore di Management ed Economia dell’Ambiente Università degli Studi della Campania. Modera l’incontro Federico Monechi, Caporedattore Rai TGR