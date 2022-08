A Calci si punta su strutture sempre più green: oltre 230mila euro per l'efficientamento energentico

Preme il pedale dell'acceleratore sul green l'amministrazione comunale di Calci per l'efficientamento energetico di impianti e strutture pubbliche. A breve nuovi lavori per oltre 230mila euro che interesseranno il palazzo comunale (180.000 euro), l’edificio ex Opera Cardinale Maffi (30.000 euro) e la palestra comunale 'Magagnini' di piazzale Forino (24.000 euro).



Essere meno energivori ha un doppio vantaggio: un minor impatto sull’ambiente ed un risparmio per le casse del Comune. Un risparmio che si fa ancora più consistente grazie ai finanziamenti esterni puntualmente intercettati dagli uffici comunali, che copriranno circa la metà dei costi.



Saranno sostituiti tutti gli infissi del Municipio, mentre all’ex Cardinale Maffi è previsto un primo intervento sulle finestre meno efficienti e meno sicure, in entrambi i casi con l’installazione di elementi ad alta efficienza per garantire un maggior comfort nei locali e consumi più ridotti. Alla palestra Magagnini, invece, saranno sostituiti i corpi illuminanti, per assicurare illuminazione adeguata e anche qui bollette più contenute.