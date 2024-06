A Capannoli ecco la Comunità Energetica Rinnovabile

Nei giorni scorsi i soci fondatori della Cer Capannoli per la Valdera hanno sottoscritto gli atti per costituirsi in associazione riconosciuta e dare il via alla Comunità Energetica Rinnovabile.

Un percorso promosso dall'amministrazione comunale di Capannoli a cui hanno aderito come soci fondatori otto aziende locali, oltre al Comune di Capannoli:

Baldinotti autodemolizioni, Galiano Group, Magozzi legnami, Meccanocar, MiniHospital 'Sandro Pertini', Palestra My Life, Pantani e Conti, Turchi Filtri.



"Si è dato gambe ad un'idea nata per agevolare aziende, famiglie ed associazioni per abbattere i costi dell'energia guardando alla sostenibilità ambientale" è il primo

commento dell'amministrazione comunale. L'obiettivo principale è quello di fornire, oltre al risparmio dei propri consumi energetici, benefici ambientali, economici e sociali nel comune di Capannoli, ma sono già avviate sinergie con i Comuni limitrofi di Casciana Terme Lari, di Palaia e di Pontedera.



Adesso la CER potrà pensare a realizzare l'impianto fotovoltaico sull'area messa a disposizione dal Comune di Capannoli ed allargarsi a nuovi soci; nelle prossime settimane altre imprese, i cittadini e le associazioni potranno far parte della Comunità Energetica Rinnovabile.

"Un importante traguardo" per i soci fondatori che all'unisono ritengono che sia "un'idea a cui ci siamo avvicinati mesi fa e che adesso inizia a concretizzarsi ed a cui ci dedicheremo nei prossimi mesi; avere al nostro fianco l'amministrazione comunale è fondamentale per lo sviluppo di questo importante progetto".