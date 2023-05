Pontedera: energia verde prodotta dai rifiuti a tariffa ridotta per gli impianti sportivi e le parrocchie

Il biogas recuperato dalla discarica di Gello a Pontedera, una volta trattato, viene usato da Ecofor per la produzione di energia verde che ammonta a un totale annuo di 14mila MW. Da oltre 10 anni, questa energia viene immessa in rete: circa la metà viene utilizzata dagli impianti della azienda, ma entro il 2024, grazie alla nuova normativa, l’energia rimanente sarà immessa sul mercato libero e sarà disponibile a prezzo agevolato per il territorio locale.

A partire dal gennaio Ecofor Service Spa ha infatti stipulato con Terna spa, un contratto di dispacciamento in immissione, che consente a Ecofor di essere qualificata ad immettere direttamente in rete come utente del dispacciamento l’energia elettrica prodotta nei siti in viale America a Pontedera dagli impianti a biogas, nominati UP1 e UP2, ai sensi della delibera n. 111/06 e successive integrazioni e modifiche di Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente).

Grazie al contratto con Terna Spa quindi oltre alla qualifica di produttore, Ecofor Service spa acquisisce il diritto di immettere direttamente sul mercato energia elettrica provvedendo in modo autonomo alla commercializzazione della stessa al mercato o mediante contratti bilaterali, nonché all’inserimento dei programmi fisici di produzione.

"Come annunciato durante gli EcoDays - dichiara Rossano Signorini, Ad di Ecofor Service Spa - distribuiremo l’energia che produciamo dal trattamento dei rifiuti speciali ad una tariffa inferiore di almeno il 20% rispetto al prezzo di mercato e vogliamo che in primo luogo ne tragga vantaggio la comunità e il territorio che ospita la discarica. Beneficeranno infatti di questo risparmio le associazioni no-profit di Pontedera che gestiscono gli impianti sportivi, le parrocchie, i luoghi di culto, il Teatro Era ed altri soggetti che del territorio che individueremo con l’amministrazione comunale".

"Entro fine anno contiamo di espletare tutte le procedure richieste da Terna Spa - continua Signorini - e di dotarci di un sistema amministrativo gestionale idoneo alla fatturazione. Mi preme però evidenziare fin da subito che in caso di guasto ai nostri impianti, garantiremo la continuità di fornitura, facendoci carico di acquistare energia senza alcun onere per l’utente finale".

Gli obiettivi prefissati dal servizio Energia Verde di Ecofor Service Spa sono:

- entro settembre 2023 individuare nel Comune di Pontedera associazioni, di attività ricreative o sportive, e luoghi di culto interessati ad attivare un contratto di fornitura di energia elettrica ad un prezzo (PUN) inferiore di circa il 20% rispetto alla media di mercato (fermo restando gli oneri fissi di sistema, trasporto e gestione, in cui Ecofor Service si comporterà come fosse sostituto d’imposta, ribaltando in fattura i relativi oneri);

- entro gennaio 2024 iniziare a commercializzare le prime forniture dirette di energia elettrica in bassa tensione (in pratica quasi tutte tranne le medio-grandi aziende e la piscina al coperto) compatibilmente ai tempi di disdetta necessari che devono essere rispettati dagli utenti finali e che possono andare da un mese ad un anno a seconda del loro contratto di fornitura in essere.

- valutare successivamente la possibilità di estendere il servizio Energia Verde anche ad attività industriali del Comune di Pontedera che per consumi e rilevanza possano adattarsi;

- rendersi disponibili ad immettere sul mercato energia elettrica verde derivante da altri impianti di produzione non di proprietà di Ecofor Service Spa.