Anche Coop riduce i consumi energetici: niente luci di Natale, riscaldamenti più bassi

Da domani, 1° dicembre, al via un piano per ridurre i consumi energetici dei supermercati Coop. L’iniziativa è stata presentata questa mattina presso la sede di Unicoop Firenze alla presenza di Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente; Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze e Giovanni Petrelli, responsabile ambiente ed energia Unicoop Firenze.

Il piano, che al momento non prevede un termine di data, mette in campo una serie di misure per un utilizzo ottimizzato dell’energia che permetterà un risparmio energetico annuo di 7 milioni di KWh, pari al 5% del consumo della cooperativa. Azioni e comportamenti virtuosi messi a punto non solo per contrastare il carobollette ma anche per allineare i consumi alle direttive del Mite (Ministero della Transizione Ecologica) relativamente alla riduzione dei consumi di metano e, più in generale, per ridurre l’impatto ambientale dei consumi.

Queste le misure del piano che riguarda gli spazi interni ed esterni di tutti i Coop.fi, quindi anche i supermercati della provincia di Pisa, e va ad impattare sia sui consumi di luce che di gas:

- nel periodo natalizio non verranno installati arredi luminosi;

- le insegne luminose esterne verranno spente poche ore dopo l’orario di chiusura delle attività commerciali;

- durante l’orario di apertura, all’interno del punto vendita, verrà ridotta la temperatura ambientale e l’intensità dell’illuminazione, nel rispetto dei requisiti di sicurezza, di comfort visivo e di temperature per i lavoratori, soci e clienti;

- negli orari di chiusura verrà sensibilmente ridotta l’illuminazione interna ed esterna delle strutture commerciali;

- alle azioni per la riduzione dei consumi, si accompagneranno azioni di sensibilizzazione sui lavoratori dei punti vendita sulle buone pratiche da seguire per ridurre, con piccole azioni quotidiane, l’impatto ambientale. Tra queste, l’utilizzo efficiente di celle e banchi frigoriferi, limitando le aperture allo stretto indispensabile e sensibilizzando anche la clientela a tal fine; l’utilizzo efficiente dei dispositivi per la cottura dei cibi e degli elettrodomestici in dotazione all’attività commerciale; la gestione attenta delle porte per ridurre al massimo la dispersione termica.