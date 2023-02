'M'illumino di meno': a Castelfranco di Sotto il flash mob degli studenti

Giovedì 16 febbraio 2023 si celebra la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili (Decreto Legge n. 17/2022), 'M'illumino di meno' (iniziativa lanciata dal 2005 dal programma Caterpillar di Radio Rai2), e l’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di Castelfranco di Sotto ha aderito all’iniziativa organizzando un flash mob nel centro storico del paese.

Un momento di festa ma non solo, anche un’occasione di sensibilizzazione sul risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili con il coinvolgimento diretto di alunne e alunni che si sono mossi o in bicicletta e hanno condiviso con la comunità il decalogo delle buone azioni della giornata green.

Un’iniziativa promossa in modo concreto e consapevole che mira a coinvolgere quante più persone possibile e affida ai giovani il ruolo di 'megafono' per messaggi positivi per il futuro del nostro pianeta.

“È una questione di civiltà. L’attenzione e la tutela dell’ambiente fanno parte del nostro vivere quotidiano e le nuove generazioni è giusto che crescano con la consapevolezza che ogni piccolo gesto ha una conseguenza - ha commentato il dirigente scolastico Sandro Sodini - trasformare tutto questo anche in un momento divertente e gioioso è un modo per coinvolgere ancor di più le persone”. “Ringrazio infine la professoressa Michela Vivaldi per aver organizzato l'evento, l'amministrazione comunale e la Polizia municipale per il supporto” ha concluso Sodini.

“Siamo davvero felici di vedere il centro storico allegramente invaso da ragazzi e ragazze che si sentono sinceramente partecipi di una mentalità green, di una coscienza ecosostenibile non più indifferente a quello che succede intorno a loro - hanno aggiunto il sindaco Gabriele Toti e l’assessore alla Scuola Ilaria Duranti - le nuove generazioni sono un esempio per tutti. Stanno crescendo con le idee chiare sul futuro dell’ambiente e del pianeta, è un tema che hanno molto a cuore e noi tutti dovremmo imparare da loro”.