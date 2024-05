E' festa per l'Arno: siglata l'intesa per liberare il fiume dalle plastiche

Nonostante la pioggia incessante del Primo Maggio si è svolta comunque la 'Festa dell'Arno' a Marina di Pisa, nella sede della Lega Navale, con i Canottieri comunali di Firenze che hanno concluso la discesa del fiume, scortati nell'ultimo tratto dai Canottieri Arno Pisa. Poi è stato firmato da Gaia Checcucci, segretario generale dell'Autorità di bacino dell'Appennino Settentrionale, e da Frida Scarpa, assessore allo Sport del Comune di Pisa, in rappresentanza del sindaco, Michele Conti, il secondo protocollo d'intesa, promosso dall’Autorità stessa, nell’ambito delle iniziative della legge SalvaMare.

Obiettivo del protocollo è salvaguardare l’Arno, nel tratto pisano prima dello sbocco a mare, e, nel caso specifico, liberarlo dalla plastica e dai rifiuti attraverso una collaborazione stretta con l’amministrazione comunale di Pisa. Collaborazione che si estende sul piano educativo, sportivo e sociale con la diffusione di buone pratiche in attuazione della legge SalvaMare.

Con uno stanziamento di circa 280mila euro l'anno per tre anni, l'Autorità di bacino ha avviato una serie di alleanze per il fiume, partendo simbolicamente da Firenze, con il primo protocollo firmato il 17 aprile scorso con la Canottieri Comunali Firenze. Con la firma di ieri il progetto arriva anche a Pisa e vede il coinvolgimento diretto del Comune: oltre al mare, l’obiettivo è quello di salvare e migliorare l'acqua dell'Arno, soprattutto nei tratti cittadini, più soggetti a forme di inquinamento, e di tutti gli altri fiumi e torrenti che bagnano l'ampio territorio (Liguria, Toscana e un pezzo di Umbria) di competenza del Distretto dell'Appennino Settentrionale.

"La nostra proposta per l'Arno - ha detto Gaia Checcucci - è stata approvata dal Ministero dell'Ambiente nel dicembre del 2022 ed è mirata alla salvaguardia dei fiumi, coinvolgendo da un lato le amministrazioni comunali 'rivierasche' e dall’altro le varie associazioni che vivono il fiume perché, ne siamo convinti, chi sta sul fiume e lo fruisce è la miglior sentinella e può darci una mano a fare quanto possibile per contenere l'inquinamento e liberare le acque da rifiuti galleggianti. Questo obiettivo può essere raggiunto sia togliendo materialmente i rifiuti dalle sponde e dalle acque, ma anche attraverso l'educazione ambientale dei ragazzi e di tutti coloro che si avvicinano, in ogni forma, all'Arno anche attraverso le attività sportive. La firma di oggi in questa bella sede della Lega Navale alla foce del fiume con l’assessore allo Sport del Comune di Pisa e alla presenza dei Canottieri di Firenze e di Pisa è la migliore conferma di questo e dimostra che l’'alleanza' tra le istituzioni pubbliche e tra queste e il territorio debba essere sempre più rinsaldata e incentivata a conferma che sport, ambiente e impegno civico possono unirsi e dare risposte concrete anche su tematiche ambientali particolarmente sentite come quella della tutela e vivibilità dei nostri fiumi”.

L'assessore Frida Scarpa si è detta entusiasta di firmare il protocollo in rappresentanza del Comune e quindi anche dell'Assessorato all'Ambiente pisano, fortemente impegnato nella difesa del prestigioso e delicato habitat naturale dell'Arno prima del suo sbocco al mare. "Il Comune di Pisa è particolarmente soddisfatto di questa firma, capace di portare avanti la volontà di salvaguardare l'Arno nelle sue svariate articolazioni: ossia ambientali, naturalistiche e sportive. Personalmente sto lavorando per dare anche alle società sportive che si affacciano sul fiume tutto il supporto necessario anche dal punto di vista delle strutture. Il Comune di Pisa sta investendo molto, anche dal punto di vista finanziario, per tutto questo e i fondi del progetto SalvaMare rappresentano, per noi, un'opportunità per coinvolgere società, dirigenti e soprattutto giovani e giovanissimi atleti".

Molto soddisfatti anche i dirigenti della Lega Navale, che hanno ospitato l'evento e i responsabili dei canottieri pisani, che lavoreranno alla raccolta delle plastiche. Gabriele Moretti, vicepresidente regionale della Federazione italiana canoa e kayak, ha affermato: "Per noi canottieri, che viviamo a stretto contatto con l'Arno, è un dovere partecipare alla sua salvaguardia. Ai nostri ragazzi, che possono diventare campioni sulle orme di una consolidata tradizione, insegniamo non solo ad aver rispetto per il fiume, ma anche a mantenerlo pulito. Ognuno deve essere una sentinella d'Arno".

Il protocollo d’intesa ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026.

A questa nuova alleanza, la prima con un’amministrazione comunale definita 'rivierasca', faranno seguito altre 'alleanze' che porteranno sempre più l’Autorità di bacino a contatto con le realtà che vivono sul fiume e che promuovono best practices sul fiume, per il fiume e per il mare. La legge SalvaMare in questo senso è l’occasione di riavvicinare enti, istituzioni e associazioni al fiume e rendersi tutti attori della 'salvezza' dei nostri fiumi e del nostro mare, attuando direttamente misure concrete che trattengono e recuperano rifiuti plastici prima che arrivino nei mari.



"Analoghi protocolli - sottolineano dall'Autorità di bacino - verranno proposti ad altre amministrazioni comunali, ma anche ad altre realtà sportive e non, presenti sul fiume, per arrivare alle stesse associazioni di pescatori, a Legambiente per il suo indiscusso know how nell’organizzazione delle giornate 'Puliamo il mondo' e nelle attività di sensibilizzazione portate avanti da tempo su tali tematiche, ma anche a gruppi di volontari e di giovani più o meno organizzati, afferenti alle realtà parrocchiali, al mondo scout e infine ai consorzi di bonifica".





