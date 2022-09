Un fine settimana dedicato all'ambiente: pioggia di iniziative a Pisa

Sarà un weekend ricco di eventi dedicati alla conoscenza e alla salvagurdia dell’ambiente quello che aspetta Pisa da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre. Il Comune di Pisa patrocina ed è parte attiva nell’organizzazione di tre eventi aperti alla cittadinanza.



Si parte venerdì 30 settembre, alle ore 17:30 nell’atrio del Comune, con la presentazione dei primi dati dei ricercatori del Museo di Storia Naturale di Calci sul monitoraggio della popolazione di Tritoni, scoperta recentemente negli anfratti del Giardino Scotto. Si tratta di un evento divulgativo gratuito e aperto a tutti.

Domenica 2 ottobre invece sarà dedicata alle pulizie straordinarie sia a San Rossore che in città, con due eventi distinti patrocinati dal Comune di Pisa. L’Associazione Plastic Free Onlus organizza una pulizia sulla spiaggia del Gombo di San Rossore. Appuntamento alle ore 8.30 alle Cascine Vecchie, ingresso Parco di San Rossore, Migliarino, Massaciuccoli.

Invece, per la giornata nazionale 'Puliamo il mondo' organizzata da Legambiente, i volontari si ritroveranno nel pomeriggio, alle ore 16.00, per la pulizia del Lungarno Guadalongo.

“Ringrazio le associazioni ambientaliste cittadine - dichiara l’assessore all’Ambiente del Comune di Pisa Filippo Bedini - che animano questo fine settimana con eventi dedicati alla tutela del nostro ambiente, in cui il Comune è parte attiva nell’organizzazione. Un’intensa attività che come amministrazione sosteniamo con entusiasmo e che testimonia quanto a Pisa sia sviluppata la sensibilità verso i temi ambientali, coinvolgendo la cittadinanza in maniera giusta e costruttiva”.