Pontedera amica dell'ambiente: presentate le iniziative del week end

Due iniziative dedicate all'ambiente nella giornata di domenica 10 aprile a Pontedera. Sono state presentate giovedì 7 aprile in Comune. La prima iniziativa è la raccolta Plastic Free, organizzata dalla omonima associazione con lo scopo di ripulire dai rifiuti alcune aree cittadine. Il ritrovo è alle 9.15, al parcheggio dei Laghi Braccini, lato Toscoromagnola. Per una migliore organizzazione dell'evento va effettuata una registrazione preventiva sul sito della onlus, ma saranno accettati anche partecipanti che si presenteranno direttamente sul posto mentre, per la raccolta, è necessario munirsi di guanti e indossare abbigliamento adatto. Le zone coperte dai volontari saranno, oltre a quella intorno ai Laghi Braccini, la zona del Tiro a Segno, via Don Mazzolari e alcune aree a La Rotta. Ai volontari che parteciperanno alla raccolta saranno consegnate magliette di Plastic Free e le borracce ecologiche offerte da Acque spa. I sacchi per la raccolta saranno forniti dal Comune in collaborazione con Geofor.

L'altra iniziativa è organizzata dal Club Alpino Italiano, sezione di Pontedera. Si tratta della settima edizione dell'escursione 'Alla scoperta di Montecastello e dintorni'. Ritrovo alle nove del mattino nella piazza della frazione (scarpe da trekking e abiti adatti) da dove partirà un percorso di 13 chilometri sui sentieri Cai nella zona, che condurrà, su un percorso poco impegnativo tra panorami collinari, fino a Treggiaia e si concluderà, nel primo pomeriggio, di nuovo a Montecastello, dopo un pranzo al sacco. Alla conferenza stampa hanno preso parte l'assessore comunale all'ambiente Mattia Belli, il presidente della sezione Cai Pontedera Mauro Giovannini e i referenti di Plastic Free Pontedera Daniele Scateni e Rossella Sabatini. "La volontà dell'Amministrazione Comunale - ha spiegato Belli - è sempre più quella di creare percorsi di formazione sull'educazione ambientale dedicati alle future generazioni e, in questo, il supporto delle associazioni del territorio è fondamentale".