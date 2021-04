Ambiente, i 'baby consiglieri comunali' di Calci donano posacenere ai fumatori della Valgraziosa

Rispetto dell’ambiente e tutela del decoro del paese possono esser potenziati con un piccolo, veloce accorgimento. A lanciare l’idea e la sfida ci ha pensato il Consiglio comunale dei Ragazzi di Calci che, durante l’ultima iniziativa di 'Puliamo il mondo', ha deciso di contrastare la presenza di mozziconi di sigarette su strade, marciapiedi e parchi con piccoli posacenere tascabili da distribuire ai fumatori della Valgraziosa. Un’iniziativa che, oltre a provare a disincentivare il fenomeno del tabagismo, mira soprattutto a sensibilizzare i fumatori al corretto smaltimento dei mozziconi di sigarette e, più in generale, alla salvaguardia dell’ambiente e del decoro del paese.

Ecco che i piccoli consiglieri hanno deciso di destinare una parte del loro budget – messo a disposizione con risorse del bilancio comunale – a questa campagna di comunicazione e sensibilizzazione acquistando 500 porta mozziconi colorati e personalizzati con il logo del Comune di Calci e la scritta Consiglio comunale dei Ragazzi che sono stati consegnati alle tabaccherie del paese che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa.

I ragazzi, con questo gesto simbolico, vogliono richiamare l’attenzione di tutti sottolineando che bastano comportamenti più attenti e responsabili da parte di ciascuno di noi per contribuire a mantenere il decoro sul territorio.

“Ci aspettiamo che questi oggetti, piccoli, immediati e a portata di mano, diventino un’azione abitudinaria dei fumatori. Scopo della nostra iniziativa è provare a correggere il gesto maleducato di gettare a terra i mozziconi così da avere un maggior rispetto per l’ambiente” interviene Giulia Del Papa, sindaco del CCR. Soddisfazione anche dal vicesindaco Valentina Ricotta che ha accompagnato i ragazzi nei tabacchi del paese per procedere alla consegna dei porta mozziconi colorati: “Ancora una volta i nostri ragazzi hanno dimostrato grande sensibilità ai temi della cura e del rispetto dell’ambiente, con azioni semplici e concrete. Un ringraziamento alle tabaccherie del paese per aver dato la propria disponibilità, condividendo lo spirito dell’iniziativa”.

A concludere è il sindaco Massimiliano Ghimenti: “Desidero ringraziare le insegnanti che coordinano, sostengono e guidano nelle loro scelte e idee i ragazzi del Consiglio comunale. Durante questa pandemia, nonostante le tante difficoltà e limitazioni, i piccoli consiglieri hanno dimostrato grande sensibilità, generosità e forte senso di appartenenza alla nostra comunità. Basti pensare alle numerose azioni in tema di rispetto per l’ambiente e decoro ed alla donazione lo scorso anno di una parte del loro budget all’iniziativa spesaSOSpesa dedicata alle famiglie in difficoltà. Insomma saranno 'piccoli' questi consiglieri, ma pensano già in grande.. Bravi!”.