Festa dell'Albero: a passeggio con Legambiente nei parchi cittadini

Torna anche quest'anno a Pisa la Festa dell'Albero, una giornata che Legambiente celebra in tutta Italia dedicandola a questo essere vivente che da sempre in natura e in città regala importanti servizi ecosistemici.

"In città gli alberi svolgono importantissime funzioni: rilassano, mitigano dall'isola di calore urbana, rallentano la caduta in superficie della pioggia evitando che le nostre strade si allaghino, ospitano la biodiversità presente nelle nostre città, assorbono le sostanze inquinanti, assorbono CO2 rilasciando ossigeno, fanno ombra e raffrescano, ci meravigliano e sono belli (se opportunamente accuditi e gestiti). Fanno molto altro, semplicemente esistendo e vivendo - sottolineano da Legambiente - la Festa dell'Albero, alla sua XXVII edizione, serve anche a questo, a riportarci cioè alla dimensione del vivente, a renderci consapevoli che gli alberi in città non sono solo 'strutture', ma veri e propri nodi viventi che tessono in superficie e sottoterra relazioni importanti con tutti gli altri esseri aiutandoli ad essere resilienti in un ecosistema altro da quello naturale: l'ecosistema urbano".

Legambiente Pisa propone così per domenica 20 novembre una passeggiata urbana attraverso i tre parchi della città della Torre: il più grande Parco cittadino di Cisanello, quello fluviale delle Piagge e il Parco del Giardino Scotto.

Attraverso momenti divulgativi, attività ludico-esperenziali e momenti commemorativi legati al lungo processo cittadino e associativo di creazione del Parco di Cisanello (denominato Parco Europa), i partecipanti potranno scoprire la trama verde e gli alberi dei luoghi quotidiani e svilupperanno più a

fondo un tipo di relazione con le piante a cui normalmente non sono abituati.

L'appuntamento è per le ore 9.30 alla Pubblica Assistenza di Cisanello in via Bargagna. Le attività della mattinata dureranno circa 3 ore e, arrivati al Parco del Giardino Scotto, chi vorrà potrà fermarsi per un pic-nic (pranzo al sacco). Sono richieste scarpe comode per camminare e tanta voglia di mettersi in gioco per svolgere le attività durante la passeggiata.

Per informazioni contattare il numero 3204603529 (Andrea).

Numero massimo:25 persone.

La passeggiata nel verde sarà dedicata inoltre ad Alberto Fedele, un amico del Circolo Legambiente Pisa, scomparso tragicamente questa estate. Alla fine dell'evento, gli sarà dedicato un saluto e potrà essere l'occasione, per chi vorrà, di partecipare alla raccolta fondi ideata dalla famiglia per la costruzione di un rifugio a suo nome nel luogo della sua scomparsa.