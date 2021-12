Gli 'Acchiapparifiuti' tornano in azione: giornata di pulizia a Boccadarno

Ancora un momento dedicato alla cura del territorio organizzato dall'associazione 'Acchiapparifiuti' in collaborazione con l'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Sabato 11 dicembre è in programma infatti una giornata di pulizia del lato destro della foce dell'Arno, all'interno della Tenuta di San Rossore e nelle vicinanze delle Lame di Fuori. "Si tratta di una zona ad alto pregio ambientale che è minacciata dalla spazzatura che arriva dai fiumi e dal mare - commenta il presidente del Parco Lorenzo Bani - il lavoro della associazioni e dei volontari è prezioso e contribuisce ad arricchire la consapevolezza ambientale". "Già a fine ottobre siamo intervenuti pulendo una parte della spiaggia - spiega Sergio Giovannini di Acchiapparifiuti - e con questa iniziativa continueremo l'operazione".

Prevista anche la partecipazione del personale della base degli incursori del 9° reggimento 'Col Moschin' di Boccadarno. Il ritrovo sarà alle 8.30 presso Cascine Nuove nella Tenuta di San Rossore dove i volontari troveranno ad attenderli due trenini messi a disposizione dal Centro Visite che alle 9 partiranno per raggiungere il lato destro di Boccadarno. Arrivati a destinazione i partecipanti saranno divisi in alcuni gruppi e verranno spiegate le modalità particolari con cui deve avvenire la raccolta in un ambiente delicato, in particolare è necessario lasciare i legni, parte integrante dell’ecosistema. La fine delle operazioni è prevista per le 12.30, l'evento vede la collaborazione di Geofor che si occuperà di ritirare i sacchi di rifiuti raccolti, e dell'app MayDayEarth. Necessaria la prenotazione chiamando il 335 561 4436, il numero massimo è di 100 persone che rappresenta la capienza dei mezzi di trasporto.