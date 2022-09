'Green Pisa', un libro rivolto ai bambini delle scuole per la città sostenibile

Per la Settimana Europea della Mobilità, che a Pisa ha visto dal 16 al 22 settembre molti eventi organizzati da Comune di Pisa e Pisamo tra esibizioni, camminate, run track, biciclettate, colazione sul Ponte di Mezzo e chiusura al traffico dei Lungarni, oggi è stato presentato il libro 'Green Pisa. Per una città sostenibile ecologica e accessibile', che verrà distribuito tra i bambini delle classi 4° e 5° delle scuole primarie. A presentarlo stamani l’assessore alle politiche educative e scolastiche del Comune di Pisa, l’Amministratore di Pisamo Andrea Bottone, l’editrice Patrizia Pacini e la curatrice del libro Francesca Petrucci. Hanno partecipato alla presentazione due classi delle scuole primarie Filzi e una classe delle secondarie Fucini, che hanno ricevuto in anteprima il libro e alcuni gadgets offerti da Pisamo per la Settimana della Mobilità.

Il libro, edito da Pacini Editore, è scritto da Chiara Cini, giornalista televisiva con alle spalle già molte pubblicazioni dedicate a bambini e ragazzi, e arricchito dai disegni del giovane illustratore Raffaele Silvestri. Il libro parte da un assunto: il passaggio a una gestione 'green' del territorio, ecologica e sostenibile, si può raggiungere soltanto con l’impegno di tutti: gli enti pubblici devono investire in questo settore e i cittadini collaborare. In che modo? Condividendo gli obiettivi e provando a mettere in atto una serie di azioni, talvolta anche a discapito della nostra comodità, nell’ottica di muoversi all’interno della città in maniera più 'sostenibile'.

Questo libro racconta in modo divertente e fruibile per i ragazzi, ma non solo, come si possano raggiungere questi obiettivi. L’autrice, con l’aiuto delle illustrazioni fumettistiche e ironiche, ci guiderà in un percorso alla scoperta di piste ciclabili, sharing, ponti, marciapiedi, asfalti e parcheggi a Pisa. Fondamentale conoscere le principali regole per viaggiare in sicurezza: a piedi, come in bici o in monopattino. Con questa pubblicazione, Pisamo, la società municipalizzata del Comune di Pisa che si occupa della mobilità, vuole mettere a disposizione una mappatura di questa idea di città, con l’auspicio di proiettarla in un futuro più ecologico. Il libro contiene infatti anche una utile cartina di Pisa con le piste ciclabili realizzate, quelle in fase di prossimo progetto e quelle ipotizzate per il futuro.

"Tra i tanti eventi che abbiamo organizzato come Pisamo e Comune di Pisa per la Settimana Europea della Mobilità - dichiara l’amministratore di Pisamo Andrea Bottone - che hanno visto un grande successo di partecipazione nel fine settimana appena trascorso, tra tutti la colazione su Ponte di Mezzo, ci sembrava doveroso coinvolgere i bambini nella promozione della mobilità sostenibile. Loro rappresentano il futuro della città ed è a loro che dobbiamo spiegare la nostra idea di una mobilità green, alternativa alle auto, fatta di biciclette, mezzi elettrici e piste ciclabili. Un’idea che guarda al futuro, ma a cui stiamo lavorando ora nel presente, in modo che Pisa si possa sempre più avvicinare ai modelli europei che hanno fatto della sostenibilità ambientale la priorità nelle politiche della mobilità".

"Come casa editrice - spiega Patrizia Pacini, amministratore delegato di Pacioni Editore - abbiamo una collana dedicata ai bambini che, attraverso storie divertenti, cerca sempre di insegnare e dare messaggi importanti. In questo caso la pubblicazione che verrà distribuita nella scuole spiega l’importanza del rispetto dell’ambiente e delle regole. Vogliamo far capire ai bambini che se tutti facciamo la nostra parte nei nostri comportamenti quotidiani, dall’utilizzo dei mezzi green al consumo dell’acqua, possiamo portare il nostro fondamentale contributo. Uno strumento di educazione ambientale che servirà a coinvolgere scuole e famiglie per sentirsi tutti responsabili e protagonisti di una città più green".

"Scrivere per ragazzi - aggiunge l’autrice Chiara Cini - è sempre un grande onore, unito ovviamente ad una forte responsabilità. La sfida di parlare di ambiente e di visione di città però mi ha dato importanti soddisfazioni. Mi auguro che questi ragazzi e ragazze imparino a vivere green, insegnando a noi adulti quale sia la giusta strada da seguire".

"Con la presentazione di questo libro sulla mobilità sostenibile e dedicato ai bambini, che sarà distribuito in tutte le scuole di Pisa, abbiamo voluto fare un piccolo gesto per abituare i ragazzi ad affrontare un tema di grande importanza, soprattutto per il loro futuro - dichiara l'assessore Sandra Munno - come amministrazione, in collaborazione con Pisamo ci stiamo impegnando molto per cambiare un po’ la rotta, attraverso la creazione di nuove piste ciclabili, attraversamenti pedonali più sicuri, zone a velocità ridotta, tutti strumenti che possono incentivare i ragazzi all’utilizzo della bicicletta. Con questa pubblicazione abbiamo voluto raccontare ai bambini quello che abbiamo fatto a Pisa e i nostri prossimi progetti in campo ambientale, in modo che il libro serva come spunto di riflessione da portare in classe per discuterne con le insegnanti. Ci sembrava fondamentale, all’interno della Settimana Europea della Mobilità, dedicare un momento specifico per la scuola e i bambini. Oltre ai gadgets che abbiamo regalato, un libro ci sembrava il modo migliore per farlo e i bambini ci hanno ripagato con il loro interesse ed entusiasmo".

La Settimana Europea della mobilità prosegue con altri appuntamenti fino a giovedì 22 settembre:

Martedì 20 settembre

Bit Mobility. Bit City Life. P iazza Garibaldi. Dalle 15 alle 19.

Helbiz. Test Ride. Logge di Banchi. Dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19,30.

Mercoledì 21 settembre

Helbiz. Test Ride. Logge di Banchi. Dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19,30.

La Belle Equipe. Bike Check, sicurezza stradale, censimento flussi ciclistici. Piazza Garibaldi dalle 16 alle 19.

CSEN Comitato Provinciale di Pisa in collaborazione con SSD ZONE e ASD LEGEND. Bike to Sport. Esibizioni. Logge di Banchi. Dalle ore 18.00

Libreria L'Orsa Minore. Incontro con Silvia Livoni e presentazione della guida “La valle del Savio in bicicletta” di Sara Cavina (Ediciclo). Ore 17.00

Giovedì 22 settembre

Centro Sportivo Italiano. Logge di Banchi e Piazza XX Settembre dalle 9 alle 19

In collaborazione diretta con Sport Meet – RUN4UNITY e la partecipazione attiva di altre Società e Associazioni del territorio.

Legambiente in collaborazione con Euromobility. Il Giretto d’Italia 2022, il Campionato urbano della ciclabilità, una sfida tra città a colpi di pedali. Ponte della Vittoria, Ponte di Mezzo e Ponte Solferino. Dalle 7.30 alle 9.30.