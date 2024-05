'Liberi dai rifiuti': l'iniziativa di Legambiente e Unicoop ha fatto tappa a Pontedera

Nove appuntamenti, trenta classi delle scuole secondarie di primo grado, per un totale di 650 alunni: questi i numeri dell’iniziativa 'Liberi dai rifiuti', il progetto di educazione ambientale promosso nell’ambito dei percorsi educativi di Unicoop Firenze per le scuole e realizzato in collaborazione con Legambiente, le sezioni soci Coop e le amministrazioni locali.

Il progetto martedì 7 maggio ha fatta tappa a Pontedera, dove, nel Parco Montagnola, oltre 80 alunni della scuola secondaria di primo grado 'Curtatone e Montanara', accompagnati dai docenti, hanno svolto un’attività di raccolta di rifiuti abbandonati in alcune aree del giardino, a cui è seguita un’analisi dei rifiuti raccolti e una riflessione sull’impatto dei rifiuti sull’ambiente. All’iniziativa, realizzata con il sostegno dell'amministrazione comunale, hanno partecipato Massimo Pinori, Presidente della sezione soci Coop Valdera e i referenti di Legambiente.

Nel corso di ogni appuntamento, gli alunni, divisi in piccoli gruppi, vengono coinvolti attivamente in un’esperienza di citizen science, attraverso un’attività di monitoraggio scientifico partecipato della tipologia e della quantità dei rifiuti raccolti sul territorio. Un’esperienza importante di cittadinanza attiva per capire l’impatto della dispersione di materia sugli ecosistemi e il tipo di inquinamento prevalente nei luoghi monitorati. Gli incontri sono anche l’occasione per confrontarsi sul corretto smaltimento delle diverse tipologie di rifiuto e sulle altre buone pratiche improntate alla sostenibilità.

Fra le informazioni importanti, ad esempio, quelle sui tempi di degradazione in ambiente naturale delle tipologie di rifiuti raccolti: per fazzoletti e tovaglioli di carta servono 3 mesi, per un mozzicone di sigaretta da uno a due anni, per una lattina di alluminio dai 20 ai 50 anni, mentre per una busta di plastica oltre 50 anni. Ancora più lunghi i tempi di degradazione per un tappo di acciaio (dai 50 ai 100 anni), una bottiglietta di plastica (PET) (oltre 100 anni) o una bottiglia di vetro (oltre 1.000 anni).

Massimo Pinori, presidente Sezione soci Coop Valdera, ha affermato: "'Liberi dai rifiuti' è un’esperienza che ha coinvolto tanti soci e cittadini toscani, mobilitandoli sul tema dell’ambiente. Questi appuntamenti sono importantissimi perché i più giovani sono i principali alleati per costruire insieme un mondo migliore e più sostenibile: ringraziamo l’amministrazione locale e Legambiente per il sostegno all’iniziativa di questa mattina che ha visto una grande partecipazione degli alunni, rendendo protagonisti coloro che rappresentano il nostro futuro".

Tommaso Perrulli, responsabile progetti sociali e scuola, ha aggiunto: "Nel catalogo delle nostre proposte educative abbiamo molto investito su questo progetto a cui le scuole toscane hanno aderito con entusiasmo: gli appuntamenti sono un’occasione in cui i ragazzi possono impegnarsi concretamente per l’ambiente ma servono anche per sviluppare una visione critica e costruttiva rispetto al tema ambientale e alle urgenze del cambiamento climatico. Ci auguriamo che questo progetto possa stimolare buone pratiche quotidiane e possa essere un seme per garantire un futuro migliore al nostro Pianeta".