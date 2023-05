Il divulgatore Mario Tozzi a Pontedera alla vigilia degli 'EcoDays' 

Terzo appuntamento con gli Eco-Incontri 'Dialoghi per un futuro sostenibile', promossi da Ecofor Service Spa, l'azienda di Pontedera specializzata nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi che provengono dalla filiera industriale di tutta la Toscana e non solo. Dopo le serate del novembre scorso con Gabriella Greison, che ha riempito il Museo Piaggio con il suo 'Monologo quantistico', ed in Febbraio con il giornalista tv Tiberio Timperi, il prossimo 17 maggio alle 18.30 sarà la volta del primo ricercatore Cnr e divulgatore scientifico Mario Tozzi.

Nato a Roma nel 1959, laureato illustre La Sapienza, PhD in Geologia, Primo Ricercatore Cnr, Presidente Parco Appia Antica, Cavaliere della Repubblica, Divulgatore, Saggista, editorialista de La Stampa, Consigliere TCI e WWF, Mario Tozzi, racconta storie della terra ed è conduttore Rai dal 1996. Nei mesi scorsi è andato in onda in prima serata con la trasmissione 'Sapiens – Un solo pianeta' su RaiTre.

La Lectio Magistralis di Mario Tozzi sui temi ambientali di mercoledi 17 maggio alle ore 18.30, preceduta dai saluti del sindaco di Pontedera Matteo Franconi e di Jacopo Danielli Forti C.d.A. Ecofor Service S.p.A. - Amministratore Unico Forti Holding S.p.A., si terrà alla vigilia degli 'EcoDays' manifestazione che coinvolgerà da giovedi a domenica la cittadinanza locale ed oltre 200 studenti del territorio che hanno partecipato ad EcoZoomer un progetto specifico dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado dei comuni di Pontedera, Ponsacco, Casciana Terme Lari e Cascina. L'ingresso alla serata è gratuito tramite prenotazione online sul sito del Museo Piaggio.