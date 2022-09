Pontedera: una passeggiata ecologica per prendersi cura dell'ambiente

Una passeggiata ecologica che, partendo dal parco della Montagnola a Pontedera, porterà i partecipanti sugli argini dei fiumi Era ed Arno fino al Parco dei Salici. E' quella in programma domenica 18 settembre, organizzata da Clean up Plastic Free in collaborazione col gruppo scout Agesci Pontedera 1.

L'appuntamento è alle ore 8,30 col ritrovo al parco in via Alcide De Gasperi. "Il nostro obiettivo - spiegano gli organizzatori - è quello di contribuire, nella nostra dimensione cittadina, a rendere il mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato, collaborando alla pulizia delle aree verdi ed invitando la cittadinanza a fare altrettanto. La cura degli spazi collettivi, infatti, ci sta a cuore, non solo in quanto apporta un vantaggio alla qualità della vita di chiunque li usi, ma come principio educativo ed elemento fondante dell'essere un buon cittadino. Perchè la nostra città e i nostri parchi siano ancora di più un ambiente libero e bello e perchè l'ambiente che viviamo riceva le attenzioni e le cure che merita. Ci auguriamo che la partecipazione sia numerosa ed entusiasta".

L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Pontedera: "Ben vengano iniziative come questa - spiega l'assessore comunale all'Ambiente Mattia Belli - ringraziamo le associazioni e i volontari impegnati in questa passeggiata ecologica, che è solo una delle tante azioni organizzate in tal senso supportate dall'amministrazione comunale. Lo scopo è proprio quello di contribuire a rendere migliori gli spazi di tutti, nello spirito di una comunità coesa e attenta all'ambiente che ci circonda".