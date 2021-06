Il Comune di Vicopisano cerca 20 famiglie per vivere a 'Rifiuti Zero'

L'Amministrazione cerca 20 famiglie a 'rifiuti zero' residenti per un progetto green pilota, della durata di 6 mesi. Ne spiega le caratteristiche l'assessore al Ciclo dei Rifiuti, Juri Filippi: "Le prime venti famiglie che risponderanno a questo nostro invito, entro il 9 luglio, saranno coinvolte in questa innovativa iniziativa green. Riceveranno subito una compostiera, gratuitamente, per i loro rifiuti organici, dovranno fare scrupolosamente la raccolta differenziata, esponendo e separando correttamente e limitando il rifiuto indifferenziato, usufruire del servizio di uno dei centri di raccolta del nostro Comune per smaltire i materiali che devono essere portati lì e non certo conferiti con il porta a porta. Ogni 15 giorni sarà effettuato un monitoraggio da parte di operatori Geofor che, tra l'altro, peseranno l'indifferenziato prodotto, un modo concreto per mostrare che ridurlo, se si vuole, si può".

"Alle 20 famiglie che prenderanno parte al progetto, e che vorranno naturalmente - aggiunge Filippi - sarà chiesto com'è l'esperienza, di fare una testimonianza, di mettere a disposizione della comunità consigli, idee e proposte su come fare al meglio la differenziata, su come ridurre il rifiuto indifferenziato e anche i rifiuti stessi a monte, su come smaltire correttamente, su come usare bene la compostiera. Cittadini che parlano con i cittadini e che condividono l'attenzione all'ambiente nei piccoli, ma fondamentali, gesti di ogni giorno".

Come aderire entro il 9 luglio: basta scrivere una mail a comunicazione@comune. vicopisano.pi.it, spiegando perché si vuole aderire, dove si vive e da quante persone è composto il nucleo familiare (o anche solo per informazioni, se ne ha bisogno).