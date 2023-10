Successo per Puliamo il mondo a Calci: è sfida all'ultimo rifiuto

Grande partecipazione per Puliamo il Mondo in Valgraziosa, dove privati cittadini e squadre di ragazzi, insieme ad alcune associazioni ed agli amministratori comunali, si son dati da fare per tutta la domenica mattina, 1 ottobre. Sono state così liberate dai rifiuti abbandonati alcune zone del centro del paese, della via panoramica del Monte Serra e dell’area del Paduletto.

Fra gli oggetti più strani raccolti anche una friggitrice e una stampante, subito avviati al centro di raccolta per il corretto smaltimento differenziato. Alla fine i sacchi di rifiuti messi assieme durante la mattinata, in gran parte pieni di plastiche e cartacce, hanno riempito cinque pick-up.

Grazie al concorso 'Rifiutiamoci' indetto dal Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, sono stati una decina i gruppi che si son dati battaglia fino all’ultimo rifiuto: primo premio per i 'Fantastici 9', secondo premio per 'Rocco & Co', terzo premio per la 'Gang del Boschetto'; i premi per gli oggetti più strani sono invece andati agli 'Scansafatiche' e a 'I Vetrai'.

L’amministrazione comunale ringrazia vivamente tutti i partecipanti e i co-organizzatori, Compagnia di Calci e Circolo Legambiente Pisa. Un sentito grazie anche al Circolo Arci 'La Pieve', a Feronia Guide Ambientali, a Terre dei Fossi Doppi e alla Misericordia di Calci per la fattiva collaborazione e le attività collaterali, come il laboratorio di riciclo e riuso e la mostra di opere in ceramica. Infine, un ringraziamento speciale va al Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, capace di coinvolgere tanti coetanei nell’iniziativa, e alle attività che hanno contribuito con i premi della gara 'Rifiutiamoci': Voglia di pizza, Pizzeria Zio Tony, Cartolibrofotogiocattoleria Armani, Bar Pasticciera Andreoni e Gelateria L’Incontro da Serafino.

“Lo straordinario numero di adesioni registrato per questa edizione di Puliamo il Mondo, soprattutto fra i ragazzi e le ragazze - commentano l’assessore all'Ambiente, Stefano Tordella, e la consigliera delegata al sistema dei rifiuti, Valentina Marras –- è la dimostrazione che a Calci c’è tanta voglia di partecipazione attiva e di mettersi in gioco, per il proprio territorio e per il proprio futuro. Un impegno che siamo certi non si limiterà ad un solo giorno ma, anzi, sarà una bella prassi quotidiana, di esempio anche per gli altri”.