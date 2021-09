A Calci torna Puliamo il mondo, la campagna di tutela dell'ambiente

Anche quest’anno il Comune di Calci non rinuncia alla campagna Puliamo il mondo, edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale che coinvolge ogni anno 35 milioni di persone in circa 120 paesi.

La giornata si svolgerà domenica 26 settembre.

Ecco il programma:



Ore 15 - 16: 30: pulizia attiva

Ore 17 - 19: laboratori dai 3 anni in su (prenotazione obbligatoria)

Ore 19: esposizione laboratori



L'evento è organizzato col patrocinio del Comune di Calci e in collaborazione con Circolo Legambiente Pisa Compagnia Di Calci e Consulta associazioni Calci Gva Calci Zebré _associazione culturale METIS - associazione di promozione sociale Feronia Guide Ambientali.



Info e prenotazioni: tel. 345.97 20 594

N.B. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.